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И всколыхнулся народ

22.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

«Слава Тебе, Сыне Божий, во Иордане Крестивыйся и весь мир просвещей, слава Тебе…»
(Из акафиста Крещению (Богоявлению) Господню.)

19 января православные христиане отметили Крещение Господне. Это большой двунадесятый праздник, особо чтимый в народе. Посвящен он крещению великим пророком ­Иоанном Гос­пода Иисуса Христа в водах реки Иордан. Иначе праздник называется Богоявлением, так как в этот день было явление Пресвятой Троицы: Бог Сын – Иисус Христос – принимал крещение в Иордане. Дух Святой сошел на него в виде голубя. Одновременно с этим Глас с Небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».

И всколыхнулся народ

В храмах города совершили праздничную Божественную литургию и чин водоосвящения. Священники освятили воду в специально заготовленных емкостях, а также принесенную прихожанами.
…В Крещенский сочельник, 18 января, после литургии в храме Воскресения Христова прошло великое освящение воды. 19 января в храм пришли многие кричевляне. Атмосфера особая – праздник души, очищения души. Почувствовать ее может только тот, кто побывал на праздничном богослужении. Строгий голос настоятеля храма проникает в душу. Красиво поет хор под руководством регента Ирины Коростелевой. Такое ощущение, словно побывал на небесах. На лицах прихожан, приветствующих друг друга, расцветают улыбки. Прошло великое освящение воды. Улыбается настоятель храма, окроп­ляя прихожан святой водой. Праздник пришел!

И всколыхнулся народ

И всколыхнулся народ

В народе есть такое поверье, что в крещенскую ночь, перед утреней, небо открывается, и если поставить под образами чашу с водой и с верою посмотреть на нее, то вода сама собой всколыхнется. Что-то подобное происходит с кричевлянами на Крещение Господне. Жители города отправляются в храм, чтобы помолиться Спасителю и Пресвятой Богородице, всем святым, запастись Богоявленской святой водой, которую в Православной Церкви называют великой Агиасмой (великой Святыней). В этот день многие кричевляне окропили крещенской водой свое жилище. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количест­вах, обычно вместе с кусочком просфоры, «дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога».

И всколыхнулся народ

Многие кричевляне на Крещение Гос­подне окунулись в воды реки Сож. Непривычно, конечно, было видеть в эту зимнюю пору свободную ото льда реку. Место для купания было оборудовано работниками спасательной станции ОСВОД. Необходимые пиломатериалы поставило УКПП «Коммунальник». Работники РОЧС оборудовали палатку для переодевания.
Фото Владимира Далецкого.

 
 
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«Слава Тебе, Сыне Божий, во Иордане Крестивыйся и весь мир просвещей, слава Тебе…» (Из акафиста Крещению (Богоявлению) Господню.) 19 января
 
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