И всколыхнулся народ

«Слава Тебе, Сыне Божий, во Иордане Крестивыйся и весь мир просвещей, слава Тебе…» (Из акафиста Крещению (Богоявлению) Господню.)
19 января православные христиане отметили Крещение Господне. Это большой двунадесятый праздник, особо чтимый в народе. Посвящен он крещению великим пророком Иоанном Господа Иисуса Христа в водах реки Иордан. Иначе праздник называется Богоявлением, так как в этот день было явление Пресвятой Троицы: Бог Сын – Иисус Христос – принимал крещение в Иордане. Дух Святой сошел на него в виде голубя. Одновременно с этим Глас с Небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
В храмах города совершили праздничную Божественную литургию и чин водоосвящения. Священники освятили воду в специально заготовленных емкостях, а также принесенную прихожанами.
…В Крещенский сочельник, 18 января, после литургии в храме Воскресения Христова прошло великое освящение воды. 19 января в храм пришли многие кричевляне. Атмосфера особая – праздник души, очищения души. Почувствовать ее может только тот, кто побывал на праздничном богослужении. Строгий голос настоятеля храма проникает в душу. Красиво поет хор под руководством регента Ирины Коростелевой. Такое ощущение, словно побывал на небесах. На лицах прихожан, приветствующих друг друга, расцветают улыбки. Прошло великое освящение воды. Улыбается настоятель храма, окропляя прихожан святой водой. Праздник пришел!
В народе есть такое поверье, что в крещенскую ночь, перед утреней, небо открывается, и если поставить под образами чашу с водой и с верою посмотреть на нее, то вода сама собой всколыхнется. Что-то подобное происходит с кричевлянами на Крещение Господне. Жители города отправляются в храм, чтобы помолиться Спасителю и Пресвятой Богородице, всем святым, запастись Богоявленской святой водой, которую в Православной Церкви называют великой Агиасмой (великой Святыней). В этот день многие кричевляне окропили крещенской водой свое жилище. Крещенскую воду весь год употребляют натощак в небольших количествах, обычно вместе с кусочком просфоры, «дабы силу, здравие подкрепляющую, болезни исцеляющую, демонов прогоняющую и все вражие наветы отвращающую, возмогли мы получить от Бога».
Многие кричевляне на Крещение Господне окунулись в воды реки Сож. Непривычно, конечно, было видеть в эту зимнюю пору свободную ото льда реку. Место для купания было оборудовано работниками спасательной станции ОСВОД. Необходимые пиломатериалы поставило УКПП «Коммунальник». Работники РОЧС оборудовали палатку для переодевания. Фото Владимира Далецкого.