В Ошмянском районе Skoda перевернулась на крышу после столкновения с Nissan

Источник материала: Tut.by

Один из водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Ошмянском районе, сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла 21 января, около 17.30, вблизи деревни Нарбуты. Установлено, что 69-летний водитель Nissan ехал по трассе Чашники — Бобр — Бобруйск и при обгоне врезался в автомобиль Skoda, который на необозначенном перекрестке поворачивал налево. От удара последний опрокинулся в кювет.





В результате ДТП 49-летний водитель Skoda получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.