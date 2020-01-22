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В Ошмянском районе Skoda перевернулась на крышу после столкновения с Nissan
Источник материала: Tut.by
Один из водитель пострадал при столкновении двух автомобилей в Ошмянском районе,
Авария произошла 21 января, около 17.30, вблизи деревни Нарбуты. Установлено, что 69-летний водитель Nissan ехал по трассе Чашники — Бобр — Бобруйск и при обгоне врезался в автомобиль Skoda, который на необозначенном перекрестке поворачивал налево. От удара последний опрокинулся в кювет.
В результате ДТП 49-летний водитель Skoda получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
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Авария произошла 21 января, около 17.30, вблизи деревни Нарбуты.
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