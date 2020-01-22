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Притяжение профессии

22.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

В редакцию районной газеты пришли учащиеся восьмого класса средней школы № 5. Занимаются они в объединении по интересам. А интересы у школьников самые разные – от журналис­тики до краеведения. Занятия с ними проводит учитель русского языка и литературы Валентина ­Хлиманкова.

Притяжение профессии

Валентина Владимировна рассказала, что ребята занимаются в объединении по интересам второй год. Изучают основы журналистики, пробуют готовить заметки, интервью. Интересуются краеведением. Фотографируют, создают видеоролики краеведческого содержания. Пропагандируют здоровый образ жизни. Ведут волонтерскую работу – посещают на дому ветеранов войны и труда, записывают их воспоминания. Недавно члены объединения по интересам побывали в гостях у Героя Социалистического Труда Анатолия Денисовича Готовчика. С огромным интересом слушали школьники его воспоминания. Живет Анатолий Денисович в поселке цементников, трудился машинистом вращающихся печей цементно-шиферного комбината. За высокие достижения в труде отмечен званием Героя Социалистического Труда. Члены объединения по интересам записали воспоминания, сделали фотографии, которые разместили на интернет-сайте учреждения образования.
Коллектив редакции шефст­вует над средней школой № 5, ведь это учреждение образования, как говорится, многим не чужое. В районной газете в разные годы трудились четыре выпускника школы, в том числе и главный редактор Татьяна Ивкина. А всего профессию журналиста выбрали семеро выпускников школы. И экскурсия в редакцию организована не случайно. А в дальнейшем будет налажено более тесное сотрудничество объединения по интересам с редакцией «районки».
Гости расположились за большим столом в кабинете главного редактора, и завязался разговор. Главный редактор издания Татьяна Ивкина остановилась на истории, дне сегодняшнем редакции, рассказала о заботах коллектива. А затем гости побывали в кабинетах редакции, познакомились с технологией выпуска газеты. Было интересно – это общее мнение гостей.

Притяжение профессии

Притяжение профессии

Руководитель объединения по интересам рассказала, что новые встречи, новые впечатления – это пища для ума и возможность для творчества. Валентина Хлиманкова от имени всех ребят поблагодарила работников редакции за интересную встречу, которая, конечно же, будет не последней. И, возможно, кто-то из этих школьников задумается о том, чтобы избрать стезю журналиста.
Владимир Далецкий.

 
 
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В редакцию районной газеты пришли учащиеся восьмого класса средней школы № 5. Занимаются они в объединении по интересам. А интересы у
 
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