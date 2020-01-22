ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Благодарность Президента объявлена 13 представителям различных сфер деятельности

22.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Благодарность Президента объявлена 13 представителям различных сфер деятельности

Соответствующее распоряжение подписал глава государства.

Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена 13 представителям различных сфер деятельности. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

За образцовое исполнение служебных обязанностей, значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности страны награды удостоены командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко.

Представителям организаций Министерства труда и социальной защиты Благодарность Президента объявлена за многолетнюю плодотворную работу, значимый личный вклад в реализацию государственной политики в отрасли социальной защиты населения. В числе награжденных — начальник Толочинского районного отдела Витебского областного управления Фонда социальной защиты населения Галина Кравченко и начальник Кричевского межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Леневич.

За многолетнюю плодотворную работу, достижение высоких производственных показателей, значимый личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли глава государства удостоил Благодарности директоров ОАО «Пружанский льнозавод» Николая Жогала и ОАО «Березовский комбикормовый завод» Михаила Козеку.

Наградой за многолетнюю плодотворную общественную деятельность, значимый личный вклад в развитие ветеранского движения воинов-интернационалистов отмечены также представители Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане — заместитель председателя Фрунзенской районной организации Минска Игорь Лазука и председатель Щучинской районной организации Артур Мисюк.

Благодарность Президента объявлена сотрудникам Белорусской железной дороги: машинисту локомотивного депо Молодечно Минского отделения БЖД Виктору Борисевичу и бригадиру предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов Могилевской дистанции пути Могилевского отделения БЖД Сергею Шкредову за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие железнодорожного транспорта.

Заведующий кафедрой философии и методологии Белорусского государственного университета Анатолий Зеленков и декан факультета истории, коммуникаций и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Тамара Пивоварчик удостоены Благодарности Президента за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, значимый личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Директор Института истории Национальной академии наук Вячеслав Данилович отмечен наградой за многолетнюю плодотворную научную деятельность, значимый личный вклад в развитие исторической науки, исследование, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Беларуси.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее распоряжение подписал глава государства. Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена 13 представителям различных сфер деятельности....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Предлагали стать инструктором». История электрика, который бросил пить и увлекся батутами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика