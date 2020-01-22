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Благодарность Президента объявлена 13 представителям различных сфер деятельности
22.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Соответствующее распоряжение подписал глава государства.
Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена 13 представителям различных сфер деятельности. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили
За образцовое исполнение служебных обязанностей, значимый личный вклад в обеспечение обороноспособности страны награды удостоены командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-майор Павел Муравейко.
Представителям организаций Министерства труда и социальной защиты Благодарность Президента объявлена за многолетнюю плодотворную работу, значимый личный вклад в реализацию государственной политики в отрасли социальной защиты населения. В числе награжденных — начальник Толочинского районного отдела Витебского областного управления Фонда социальной защиты населения Галина Кравченко и начальник Кричевского межрайонного отдела Могилевского областного управления Департамента государственной инспекции труда Александр Леневич.
За многолетнюю плодотворную работу, достижение высоких производственных показателей, значимый личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли глава государства удостоил Благодарности директоров ОАО «Пружанский льнозавод» Николая Жогала и ОАО «Березовский комбикормовый завод» Михаила Козеку.
Наградой за многолетнюю плодотворную общественную деятельность, значимый личный вклад в развитие ветеранского движения воинов-интернационалистов отмечены также представители Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане — заместитель председателя Фрунзенской районной организации Минска Игорь Лазука и председатель Щучинской районной организации Артур Мисюк.
Благодарность Президента объявлена сотрудникам Белорусской железной дороги: машинисту локомотивного депо Молодечно Минского отделения БЖД Виктору Борисевичу и бригадиру предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов Могилевской дистанции пути Могилевского отделения БЖД Сергею Шкредову за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие железнодорожного транспорта.
Заведующий кафедрой философии и методологии Белорусского государственного университета Анатолий Зеленков и декан факультета истории, коммуникаций и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Тамара Пивоварчик удостоены Благодарности Президента за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, значимый личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов. Директор Института истории Национальной академии наук Вячеслав Данилович отмечен наградой за многолетнюю плодотворную научную деятельность, значимый личный вклад в развитие исторической науки, исследование, сохранение и популяризацию историко-культурного наследия Беларуси.
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Соответствующее распоряжение подписал глава государства. Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена 13 представителям различных сфер деятельности....
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