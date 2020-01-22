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«Предлагали стать инструктором». История электрика, который бросил пить и увлекся батутами

22.01.2020 12:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александру Грамовичу, электрику минского хлебозавода, за последний год несколько раз предлагали стать инструктором по прыжкам в батутном центре. Еще десять лет назад о таком мужчина даже не мог подумать: он прилично выпивал и в его жизни даже намека на ЗОЖ не было. Сейчас на работе он с легкостью удивит свою бригаду: «Представьте, между рядами с батонами могу сальто показать», — шутит минчанин.


«Я всю жизнь пытался ловить не тот кайф»

Александр округляет и говорит, что ему 50, хотя до этого юбилея ему еще полгода. Большая часть прожитых лет прошла для него как в тумане: работа, дом, а в свободное время — встречи с собутыльниками за выпивкой. Александр не скрывает: до 40 он был типичным алкоголиком.

— Одеколон, конечно, не пил, но другим алкоголем не брезговал. Всю жизнь пробовал ловить не тот кайф: курить начал в 13 лет, в то время и клей нюхал. Позже к списку развлечений добавилась выпивка, — рассказывает мужчина. — Деньги заработанные не пропивал, но все свои карманные тратил только на алкоголь и сигареты.

Александр, не стесняясь в выражениях, описывает, какой образ жизни вел, и добавляет, что почти 40 лет жил «как в ведре».

— Не любил дома выпивать, а вот где-то в подъезде или на мусорке — это да. Курил тяжелые сигареты без фильтра, на рабочую смену мне надо было минимум две пачки.


После сорока, вспоминает мужчина, прижало — да так, что пришлось вызывать скорую, которая откачивала его капельницами. Не сказать, что Александра такое событие испугало. Но после того как пришел в себя, решил провести несколько дней трезвым и понял, что жизнь вокруг своем другая.

— Думал: если умру — ничего страшного не произойдет. А теперь прямо хочется жить, — улыбается минчанин. — Многие знакомые шли кодироваться, но это не поможет, если в своей голове что-то не изменишь.

Становиться «зожником» мужчина не планировал, но в последние годы появилось много свободного времени. Сразу он купил себе мопед и стал с ним возиться. Потом пересел на велосипед, стал кататься и осваивать новые дороги, а не только маршрут «работа — дом». С семьей завел традицию ездить на Черное море, где однажды в непогоду окунулся, и после этого стал практиковать всесезонные купания на Цнянском водохранилище. А еще занялся здоровьем, чтобы исправить последствия бурной молодости, например сделал операцию по исправлению перегородки носа.

Предлагают стать инструктором по прыжкам на батуте


Полтора года назад Александр познакомился с батутами: в центр рядом с домом он пришел вместе с младшим сыном. Вместо того чтобы подождать его на диване, решил тряхнуть стариной, тем более что в школьные годы он ходил на секцию по гимнастике (бросил ее, когда втянулся во взрослые «развлечения»). Спустя полчаса болели все суставы и колени, мужчина решил, что слишком стар для таких прыжков, — и пошел за мазями в аптеку.

Месяц прошел, колени зажили, и снова потянуло на батуты. Через полгода в батутном центре Александр стал своим: как только есть деньги и свободное от работы время — сразу идет прыгать.

С деньгами после того, как с алкоголем было покончено, стало проще: они стали тратиться на что-то действительно важное.

— Раньше все копейки уходили на выпивку, сигареты. Сейчас могу себе просто напиток купить в магазине или несу все в батутный центр, — смеется мужчина. — Выходит рублей 30−40 в месяц, немного жалко деньги просто пропрыгать, но вижу, что мне на пользу.


Никакое снаряжение для занятий не нужно: единственное приобретение — чешки, чтобы сэкономить на постоянно рвущихся носках. Специальных уроков мужчина не брал, только иногда подсматривает, что делают инструкторы, и пытается все сам повторить.

Приобщил к батутам Александр и своего соседа. А еще несколько раз после смены брал попрыгать коллег из бригады.

— На заводе за 27 лет многое поменялось, мои ровесницы в основном все с внуками нянчатся, а вот ребята помоложе могут и компанию составить, даже девчонки, которых я в шутку называю «целлюлительницы».

Весной и летом Александр задался целью и изучил несколько батутных центров вдали от дома. Говорит, там он своим видом удивлял и персонал, и посетителей. Но относились к нему с подозрением только до того момента, как он начинал прыгать: за полтора года так натренировался, что в некоторых залах ему предлагали поработать инструктором.


— Прыгает в основном молодежь. А таким, как я, все думают, нужно сесть в кресло-качалку, укрыться пледом и читать газету. Но меня такой расклад не устраивает.

«Хочу дотянуть до пенсии»

Коллеги, которые знали заводского электрика десять лет назад, долго удивлялись и не верили в такие изменения. Соседка, у которой Александр часто перехватывал деньги на выпивку и сигареты, в шутку повторяет, что он «деградирует в другую сторону».

Сам минчанин чувствует, что здоровья у него прибавилось. И это он доказывает простым примером: если раньше не мог пробежать 20−30 метров, чтобы догнать автобус, то сейчас делает это с легкостью. Хотя никакого особенно ЗОЖа не ведет: он не качается, не ходит в зал, не ест по расписанию — вернуться в форму помогли занятия на батутах, прогулки на свежем воздухе, велосипед и мопед.

В разговоре Александр неоднократно повторяет, что для него 50 — это серьезный рубеж.


— Многие ровесники лежат в могиле, а я по возрасту пережил своего отца. Чтобы он после сорока на велосипеде катался или полез за котом на дерево — никогда такого не было, а у меня на это сил хватает.

Называет себя Александр почти свободным человеком: у него нет зависимости от сигареты или стакана. По себе заметил, что даже когда кто-то курит рядом — старается дистанцироваться.

— Еще новости не смотрю по телевизору, узнаю все самое важное от знакомых. Осталось отказаться от сотового — он у меня древний и без интернета, но все равно приходится его таскать, чтобы быть на связи.

— Почему не хотите поменять работу и стать необычным инструктором?

— Я уже почти 30 лет проработал на одном месте, куда дергаться? До пенсии еще 15 лет, вот буду тренироваться, чтобы дотянуть и хоть один день на пенсии побыть, найду чем там заняться.

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Еще десять лет назад в жизни Александра Грамовича и намека на ЗОЖ не было. А сейчас он катается на велосипеде, гоняет на мопеде и регулярно прыгает на батутах.
 
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