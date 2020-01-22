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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23 января из-за сильного ветра

22.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 23 января из-за сильного ветра

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в четверг, 23 января, из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в предстоящие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с, ночью во многих районах, днем местами порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.-0-

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в четверг, 23 января, из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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