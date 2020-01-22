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Избран новый председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира»

22.01.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Вчера в большом зале райисполкома провели внеочередное отчетное собрание Горецкой РО ОО «Белорусский фонд мира». В нем приняла участие председатель правления Могилевского областного отделения общественного объединения Валентина Мельникова.

На собрании лидер районной организации Валентина Поклад подвела итоги работы за 2018-2019 гг. Она отметила приоритетные направления организации, в рамках которых реализованы десятки инициатив, проведены мероприятия, созвучные программам деятельности фонда. Также были намечены планы на будущее.

Валентина Мельникова вручила Тамаре Поклад Грамоту Могилевского областного отделения ОО «Белорусский фонд мира».

Также было проведено заседание правления. На нем был избран новый председатель районной организации. Теперь будет возглавлять Горецкий РО ОО «Белорусский фонд мира» заведующая ГУО «Ясли-сад № 2 г. Горки» Анна Подворная.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ

Избран новый председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира»

Избран новый председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира»

Избран новый председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира»

Избран новый председатель районной организации ОО «Белорусский фонд мира»

Фото Михаила ЛЕВЦОВА


 
 
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Вчера в большом зале райисполкома провели внеочередное отчетное собрание Горецкой РО ОО «Белорусский фонд мира». В нем приняла участие председатель правления...
 
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