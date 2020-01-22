В Минске открылась популярная кофейня, которая была вынуждена закрыться на 1,5 года

Источник материала: Tut.by

На Карла Маркса, 17 после капитального ремонта здания вновь открылась кофейня «Мануфактура». Как оказалось, в популярной локации помимо прочего решили обновить интерьер. Взглянули, как выглядит новое место и что и почем там подают.



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Эта кофейня открылась в Минске в 2014 году. Идея запуска принадлежала Виталию Фильмановичу, который в интервью нам рассказывал , что, когда открывалась «Мануфактура», команде просто хотелось получить в Минске пространство с теплой атмосферой и таким продуктом, который гость в хорошем смысле не ожидает получить.

Локация проработала до 24 сентября 2018 года и была вынуждена закрыться из-за капитального ремонта всего дома. Планировалась, что пауза в работе составит всего несколько месяцев, но прошло практически полтора года. За это время прошел и капремонт всего дома, и обновление интерьера самой «Мануфактуры».









Что осталось неизменным, так это тот факт, что команда сама занимается обжаркой кофе. Его поставляют для некоторых заведений города, а теперь (вновь) могут представлять в своем месте.

Некоторые цены на кофе:

эспрессо — 3,5 рубля; капучино — 4 рубля;

флэт уайт — 5 рублей; фильтр-кофе — 5 рублей;

арахисовый раф — 7 рублей; имбирный чай — 7 рублей.









Десерты подают по следующим ценам:

чизкейк — 7 рублей; шу — 6 рублей; клубничный смузи — 7 рублей;

тарталетка «карамель-орехи» — 7 рублей; тарталетка «брауни» — 7 рублей





Мануфактура на Карла Маркса, 17 работает с 9.00 до 23.00 ежедневно.

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