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В Минске открылась популярная кофейня, которая была вынуждена закрыться на 1,5 года
Источник материала: Tut.by
На Карла Маркса, 17 после капитального ремонта здания вновь открылась кофейня «Мануфактура». Как оказалось, в популярной локации помимо прочего решили обновить интерьер. Взглянули, как выглядит новое место и что и почем там подают.
Эта кофейня открылась в Минске в 2014 году. Идея запуска принадлежала Виталию Фильмановичу, который в интервью нам
Локация проработала до 24 сентября 2018 года и была вынуждена закрыться
Что осталось неизменным, так это тот факт, что команда сама занимается обжаркой кофе. Его поставляют для некоторых заведений города, а теперь (вновь) могут представлять в своем месте.
Некоторые цены на кофе:
эспрессо — 3,5 рубля; капучино — 4 рубля;
флэт уайт — 5 рублей; фильтр-кофе — 5 рублей;
арахисовый раф — 7 рублей; имбирный чай — 7 рублей.
Десерты подают по следующим ценам:
чизкейк — 7 рублей; шу — 6 рублей; клубничный смузи — 7 рублей;
тарталетка «карамель-орехи» — 7 рублей; тарталетка «брауни» — 7 рублей
Мануфактура на Карла Маркса, 17 работает с 9.00 до 23.00 ежедневно.
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На Карла Маркса, 17 после капитального ремонта здания вновь открылась кофейня «Мануфактура». Как оказалось, в популярной локации помимо прочего решили обновить...
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