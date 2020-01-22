|
Посольство Беларуси дало рекомендации в связи со вспышкой пневмонии в китайском Ухане
22.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Посольство Беларуси дало общие рекомендации белорусам в связи со вспышкой пневмонии в китайском городе Ухань, сообщает
«По официальной информации компетентных органов Китая, в городе Ухань провинции Хубэй зарегистрирована вспышка пневмонии коронавирусной этиологии. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения следит за ситуацией и призывает не вводить никаких ограничений по перемещению людей между странами», — говорится в сообщении посольства.
Вместе с тем гражданам Беларуси, въезжающим и пребывающим на территории Китайской Народной Республики, рекомендуется избегать контактов с животными, птицами; посещения рынков морепродуктов, живой птицы и животных, ферм; употребления сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения, в том числе молока, яиц, мяса, птицы, морепродуктов; тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.
Кроме того, для профилактики
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство Беларуси дало общие рекомендации белорусам в связи со вспышкой пневмонии в китайском городе Ухань, сообщает БЕЛТА. «По официальной информации...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)