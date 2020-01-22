ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посольство Беларуси дало рекомендации в связи со вспышкой пневмонии в китайском Ухане

22.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Посольство Беларуси дало рекомендации в связи со вспышкой пневмонии в китайском Ухане

Посольство Беларуси дало общие рекомендации белорусам в связи со вспышкой пневмонии в китайском городе Ухань, сообщает БЕЛТА.

«По официальной информации компетентных органов Китая, в городе Ухань провинции Хубэй зарегистрирована вспышка пневмонии коронавирусной этиологии. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения следит за ситуацией и призывает не вводить никаких ограничений по перемещению людей между странами», — говорится в сообщении посольства.

Вместе с тем гражданам Беларуси, въезжающим и пребывающим на территории Китайской Народной Республики, рекомендуется избегать контактов с животными, птицами; посещения рынков морепродуктов, живой птицы и животных, ферм; употребления сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения, в том числе молока, яиц, мяса, птицы, морепродуктов; тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.

Кроме того, для профилактики пневмонии и иных респираторных инфекций рекомендуется мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе; проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, а также после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), а также после кашля или чихания; при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой.

https://www.belta.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство Беларуси дало общие рекомендации белорусам в связи со вспышкой пневмонии в китайском городе Ухань, сообщает БЕЛТА. «По официальной информации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Перешел грань. Соболенко намерена написать заявление в милицию за оскорбления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика