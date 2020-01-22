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Внедрено 35 энергосберегающих мероприятий
22.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Энергосбережение – один из магистральных путей реализации экологических и энергетических проблем. Для Беларуси энергосбережение особенно актуально в связи с ограниченностью энергетических ресурсов, высокой стоимостью энергии, связанным с ее производством негативным влиянием на окружающую среду. Вот и получается, что разумнее снижать потребление энергии, нежели постоянно увеличивать ее производство. Внедрение энергоэффективных технологий также позволяет снизить энергетическую составляющую себестоимости, что будет содействовать конкурентоспособности продукции.
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Энергосбережение – один из магистральных путей реализации экологических и энергетических проблем. Для Беларуси энергосбережение особенно актуально в связи с...
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