ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внедрено 35 энергосберегающих мероприятий

22.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Энергосбережение – один из магистральных путей реализации экологических и энергетических проблем. Для Беларуси энергосбережение особенно актуально в связи с ограниченностью энергетических ресурсов, высокой стоимостью энергии, связанным с ее производством негативным влиянием на окружающую среду. Вот и получается, что разумнее снижать потребление энергии, нежели постоянно увеличивать ее производство. Внедрение энергоэффективных технологий также позволяет снизить энергетическую составляющую себестоимости, что будет содействовать конкурентоспособности продукции.
Ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов от выполнения мероприятий по энергосбережению за 2019 год составляет 9349,7 тонны условного топлива. Целевой показатель по энергосбережению – минус 4,8 процента. Предприятиями и организациями района обеспечено внедрение 35 энергосберегающих мероприятий с общим объемом финансирования 1438754 рубля. Доля местных видов топлива в котельно-печном топливе за январь-декабрь 2019 года составила 34 процента.
Правовую основу государственной политики энергосбережения составляет Директива № 3 Президента Республики Беларусь «О прио­ритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», в которой ставится задача повышения уровня энергетической безопасности страны. И она должна решаться путем развития собственной энергосырьевой базы, диверсификации топ­ливно-энергетических ресурсов по видам и странам, снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» устанавливает энергосбережение в качестве приоритета государственной политики в решении энергетической проблемы страны. Государст­венная программа «Энергосбережение» на 2016-2020 годы приоритетом развития страны определяет повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости за счет повышения энергоэффективности и увеличения использования собственных топливно-энергетических ресурсов. Решением областного Совета депутатов утверждена «Программа социально-экономического развития Могилевской области на 2016-2020 годы».
Д. Владимиров.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Энергосбережение – один из магистральных путей реализации экологических и энергетических проблем. Для Беларуси энергосбережение особенно актуально в связи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внук Нурсултана Назарбаева: Они попытаются повесить меня, как моего отца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика