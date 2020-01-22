Внедрено 35 энергосберегающих мероприятий

Источник материала: Кричевская жизнь

Энергосбережение – один из магистральных путей реализации экологических и энергетических проблем. Для Беларуси энергосбережение особенно актуально в связи с ограниченностью энергетических ресурсов, высокой стоимостью энергии, связанным с ее производством негативным влиянием на окружающую среду. Вот и получается, что разумнее снижать потребление энергии, нежели постоянно увеличивать ее производство. Внедрение энергоэффективных технологий также позволяет снизить энергетическую составляющую себестоимости, что будет содействовать конкурентоспособности продукции.

Ожидаемая экономия топливно-энергетических ресурсов от выполнения мероприятий по энергосбережению за 2019 год составляет 9349,7 тонны условного топлива. Целевой показатель по энергосбережению – минус 4,8 процента. Предприятиями и организациями района обеспечено внедрение 35 энергосберегающих мероприятий с общим объемом финансирования 1438754 рубля. Доля местных видов топлива в котельно-печном топливе за январь-декабрь 2019 года составила 34 процента.

Правовую основу государственной политики энергосбережения составляет Директива № 3 Президента Республики Беларусь «О прио­ритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», в которой ставится задача повышения уровня энергетической безопасности страны. И она должна решаться путем развития собственной энергосырьевой базы, диверсификации топ­ливно-энергетических ресурсов по видам и странам, снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» устанавливает энергосбережение в качестве приоритета государственной политики в решении энергетической проблемы страны. Государст­венная программа «Энергосбережение» на 2016-2020 годы приоритетом развития страны определяет повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение энергетической безопасности и энергетической независимости за счет повышения энергоэффективности и увеличения использования собственных топливно-энергетических ресурсов. Решением областного Совета депутатов утверждена «Программа социально-экономического развития Могилевской области на 2016-2020 годы».

Д. Владимиров.