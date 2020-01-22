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Внук Нурсултана Назарбаева: Они попытаются повесить меня, как моего отца
Источник материала: Партизан
Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, опубликовал ряд скандальных постов в Facebook.
- В скором времени они меня будут пытаться либо убить либо доказать что я псих либо как отца моего (Рахата Алиева - ред.) в камере повесят! Моя сила с Аллахом и его сыном Иисусом и со святым духом, - пишет Айсултан в своем Facebook.
Айсултан сообщает, что находится в Priory Hospital Hayes Grove, в Великобритании. Это клиника по лечению от наркомании и тяжелых форм депрессии.
- Я также хочу попросить королеву Елизавету позвонить Нурсултану Назарбаеву по этому вопросу и извиниться, так как она слишком боялась вмешиваться, - дополнил Айсултан.
В октябре 2019 года, Айсултан был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предполагал испытательный срок, продолжение лечения от наркозависимости, общественные работы и штраф.
Внук Назарбаева признан виновным в том, что он, находясь под воздействием наркотиков, оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.
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Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, опубликовал ряд скандальных постов в Facebook.
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