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Белорусский хоккеист пошел мстить за партнеров и уложил двухметрового чеха

22.01.2020 12:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский хоккеист чешского клуба «Либерец» Роман Граборенко подрался с защитником «Витковице» Лукашем Коваржем.


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Двухметровый Коварж несколько раз грубо сыграл против партнеров Граборенко, и Роман решил проучить чеха. Он набросился на Коваржа, уложил его на лед, после чего хоккеистов разняли судьи. Когда соперник поднялся, белорус еще раз толкнул его в грудь, от чего Лукаш чуть не упал на скамейку.

Роман Граборенко получил 12 минут штрафа, а его «Либерец» выиграл в гостях со счетом 7:3.

Ранее 27-летний хоккеист выступал за ряд клубов юношеских лиг Канады, а также играл в АХЛ («Албани»), КХЛ («Динамо-Минск», «Куньлунь», «Нефтехимик»). В активе Граборенко и одна игра в НХЛ за «Нью-Джерси».

В составе сборной Беларуси Роман выступал на четырех чемпионатах мира.

Год назад он перешел в чешский «Литвинов», а в межсезонье заключил контракт с «Либерецом». На данный момент команда лидирует в чемпионате Чехии, а по ходу сезона за нее выступали ряд игроков с опытом выступления в КХЛ и НХЛ: вратари Доминик Граховина и Джастин Петерс, защитник Ладислав Шмид, нападающие Томаш Филиппи, Михал Бирнер, Михал Булирж и Либор Гудачек.

Роман Граборенко провел в этом сезоне 35 матчей, набрав 7 (0+7) очков и 54 минуты штрафа при показателе полезности «+7».

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский хоккеист чешского клуба «Либерец» Роман Граборенко подрался с защитником «Витковице» Лукашем Коваржем.
 
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