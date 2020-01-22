Выявлены факты бесхозяйственности

Источник материала: Кричевская жизнь

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения сельскохозяйственными организациями Кричевщины законодательства о сохранности собственности, выполнения требований Главы государства в части своев­ременной и качественной постановки сельскохозяйст­венной техники и машин на длительное хранение.

Совершенствование организационно-экономической структуры сельскохозяйственного производства района стоит в прямой зависимости от увеличения производительности труда, наращивания объемов производства, улучшения качества производимой продукции (молоко, мясо). В свою очередь, указанные производственные задачи достижимы при наличии в сельскохозяйственных организациях достаточного количества сельскохозяйственной техники.

Нормальное функционирование сельскохозяйственной техники обеспечивает качественное проведение полевых работ (сев и уборка урожая, заготовка кормов, внесение минеральных удоб­рений, культивация и разработка осваеваемых земель сельскохозяйственного назначения и т.д.) в оптимальные аграрные сроки, чему способствуют ее бережное использование и хранение, наличие отлаженного алгоритма устранения технических неисправностей, предотвращение воздействия агрессивных факторов внешней среды.

Результаты проверки свидетельствуют о бездеятельности должностных лиц отдельных сельхозпредприятий, безответст­венном и халатном отношении самих работников (трактористов, механизаторов и др.) к вверенной им сельскохозяйст­венной технике и машинам, а также об отсутствии должного контроля за подчиненными работниками при постановке техники на длительное хранение в зимний период.

«Резкое и однозначное заяв­ление?» – подумаете вы, уважае­мые читатели. Однако не стоит делать таких преждевременных выводов, так как выявленные прокуратурой факты бесхозяйственности иногда граничат со служебной халатностью. Например, в ходе обследования машинных дворов двух сельскохозяйственных предприятий установлено, что жатка комбайна поставлена на длительное хранение в не очищенном от остатков соломы состоянии. При этом следует отметить, что уборка зерновых культур окончена еще в конце сентября 2019 года.

Разбрасыватель минеральных удобрений поставлен на длительное хранение без проведения надлежащих ремонтно-восстановительных работ, о чем свидетельствуют не окрашенные несущие конструкции разбрасывателя, а также образовавшаяся на механических узлах агрегата ржавчина.

Вышеуказанные и иные выявленные в ходе проверки нарушения показали безучастное отношение сельскохозяйственных предприятий райо­на государственной формы собственности к сохранению сельскохозяйственной техники, наведению порядка на машинных дворах, подготовке содержания крупного рогатого скота в зимне-стойловый период, что негативно сказывается на экономическом положении сельскохозяйственных предприятий.

По результатам проверки и фактам выявленных нарушений руководителям сельскохозяйственных предприятий внесены представления об устранении нарушений законодательства. Вопрос сохранности сельскохозяйственной техники и иных товарно-материальных ценностей предприя­тий агропромышленного комп­лекса района взят под личный контроль прокурором района.

Егор Еремин,

помощник прокурора района

юрист 2 класса.