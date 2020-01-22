ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выявлены факты бесхозяйственности

22.01.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения сельскохозяйственными организациями Кричевщины законодательства о сохранности собственности, выполнения требований Главы государства в части своев­ременной и качественной постановки сельскохозяйст­венной техники и машин на длительное хранение.
Совершенствование организационно-экономической структуры сельскохозяйственного производства района стоит в прямой зависимости от увеличения производительности труда, наращивания объемов производства, улучшения качества производимой продукции (молоко, мясо). В свою очередь, указанные производственные задачи достижимы при наличии в сельскохозяйственных организациях достаточного количества сельскохозяйственной техники.
Нормальное функционирование сельскохозяйственной техники обеспечивает качественное проведение полевых работ (сев и уборка урожая, заготовка кормов, внесение минеральных удоб­рений, культивация и разработка осваеваемых земель сельскохозяйственного назначения и т.д.) в оптимальные аграрные сроки, чему способствуют ее бережное использование и хранение, наличие отлаженного алгоритма устранения технических неисправностей, предотвращение воздействия агрессивных факторов внешней среды.
Результаты проверки свидетельствуют о бездеятельности должностных лиц отдельных сельхозпредприятий, безответст­венном и халатном отношении самих работников (трактористов, механизаторов и др.) к вверенной им сельскохозяйст­венной технике и машинам, а также об отсутствии должного контроля за подчиненными работниками при постановке техники на длительное хранение в зимний период.
«Резкое и однозначное заяв­ление?» – подумаете вы, уважае­мые читатели. Однако не стоит делать таких преждевременных выводов, так как выявленные прокуратурой факты бесхозяйственности иногда граничат со служебной халатностью. Например, в ходе обследования машинных дворов двух сельскохозяйственных предприятий установлено, что жатка комбайна поставлена на длительное хранение в не очищенном от остатков соломы состоянии. При этом следует отметить, что уборка зерновых культур окончена еще в конце сентября 2019 года.
Разбрасыватель минеральных удобрений поставлен на длительное хранение без проведения надлежащих ремонтно-восстановительных работ, о чем свидетельствуют не окрашенные несущие конструкции разбрасывателя, а также образовавшаяся на механических узлах агрегата ржавчина.
Вышеуказанные и иные выявленные в ходе проверки нарушения показали безучастное отношение сельскохозяйственных предприятий райо­на государственной формы собственности к сохранению сельскохозяйственной техники, наведению порядка на машинных дворах, подготовке содержания крупного рогатого скота в зимне-стойловый период, что негативно сказывается на экономическом положении сельскохозяйственных предприятий.
По результатам проверки и фактам выявленных нарушений руководителям сельскохозяйственных предприятий внесены представления об устранении нарушений законодательства. Вопрос сохранности сельскохозяйственной техники и иных товарно-материальных ценностей предприя­тий агропромышленного комп­лекса района взят под личный контроль прокурором района.
Егор Еремин,
помощник прокурора района
юрист 2 класса.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения сельскохозяйственными организациями Кричевщины законодательства о сохранности собственности, выполнения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Посылки из Китая придется подождать: Белпочта объяснила в чем дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика