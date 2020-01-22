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В Минске такси перевернулось вместе с пассажиром
Источник материала: Партизан
В Минске перевернулась такси: пострадали пассажир и водитель, сообщает ГАИ.
По предварительной информации, около 18:15 во вторник 59-летний водитель автомобиля "Яндекс.Такси" ехал по улице Цеткин со стороны улицы Богушевича в направлении Кальварийской. На его пути появилась преграда (блок), однако мужчина не снизил скорость. В результате машина перевернулась.
В результате ДТП пассажирка такси и водитель доставлены в медучреждение.
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В Минске перевернулась такси: пострадали пассажир и водитель, сообщает ГАИ.
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