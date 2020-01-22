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Обновленный Mercedes E-класса готовится к дебюту

22.01.2020 14:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Нынешний Mercedes E-класса дебютировал в 2016 году, а потому не за горами плановое обновление модели. Немцы продолжают оттачивать ездовые повадки посвежевшего седана, но подогревать интерес начали уже сейчас с публикации серии фотографий машины с камуфляжной пленкой на кузове.


Более того, Mercedes позволила познакомиться с предсерийными образцами E-класса журналистам ведущих европейских и американских изданий, организовав тест-драйв в Лас-Вегасе и его окрестностях. Впрочем, делиться подробностями швабы пока не спешат, но кое-что о модернизированном седане уже известно.


Как водится при рестайлинге, внешность E-класса изменится не сильно — автомобиль получит новые бамперы, а также переднюю и заднюю оптику в стиле нынешних моделей CLS и CLA. Снимков салона пока нет, но основными обновками для E-класса станут новый руль с сенсорными кнопками на боковых спицах и передняя панель с широким сплошным щитком, вмещающим дисплеи комбинации приборов и медиасистемы MBUX.


Не обойдется и без более «продвинутых» электронных помощников: среди них и система Active Distance Assist, которая будет без участия водителя заранее притормаживать автомобиль перед пробкой или более медленными машинами.


Известно также, что E-класс получит два новых бензиновых двигателя, в нагрузку к которым будет идти «мягкая» гибридная система EQ-Boost со стартер-генератором, работающим от 48-вольтовой электросистемы. Это двухлитровая «четверка» мощностью 272 л.с. и 367-сильная «шестерка» объемом 3 л. В общей сложности, гамма обновленного E-класса будет включать до семи гибридных модификаций (включая полноприводные версии и универсалы).


Точную дату премьеры обновленного E-класса компания пока не называет, но продажи, как ожидается, в Европе начнутся уже этим летом.

 
Теги: знакомства
 
 
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Mercedes готовит плановый рестайлинг E-класса, который в нынешнем виде вышел на рынок в 2016 году.
 
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