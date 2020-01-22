Ретуширую фото с бывшими. Девушка в твиттере предложила фотоуслугу, и пользователи делятся результатом

Источник материала: Tut.by

Есть ли у вас в архивах красивая фотография, которой вы не против похвастаться, но все портит тот факт, что на ней вы вместе с бывшим? И даже если кадрировать изображение, то рука, обнимающая вас за талию, никуда не денется?

В твиттере смекалистая девушка под ником hexappeaI предложила пользователям услугу — за $ 10 она ретуширует такие фотографии, создавая иллюзию, что вы позируете в гордом одиночестве. Пользователи твиттера пришли в восторг от ее работ и делятся результатами, вспоминая неудавшиеся романы, рассказывает Boredpanda.com

«Это лучшая трата $ 10, которую я когда-либо делал», — написал пользователь под ником chrisart00, загружая фото до и после ретуши.

«Наконец-то качели ко мне вернулись», — порадовалась nahtchristine

«Ребята, она реально „убивает“ их», — написала еще одна девушка, поделившись фото с бывшим и без него.

«Она сделала это, черт возьми», — написала другая девушка, которая рассталась с парнем.

Но не все пользователи твиттера отреагировали с энтузиазмом на такое предложение. Некоторые решили продемонстрировать свои собственные навыки, уверяя, что они способны добиться лучшего результата.

«Я была финалисткой „Студента года“, но до сих пор не могу смотреть на эту фотографию без содрогания. Разрыв случился не по моему желанию. Скиньте мне свой PayPal! Я хочу наслаждаться моими достижениями без боли», — попросила еще одна пользовательница.





«Лови, сестра», — ответила ей девушка с ником Vivaalauren

Другие начали предлагать аналогичную услугу за меньшие деньги либо (в качестве альтернативы) приложения, которые могут «удалить» бывшего со снимка. На самом деле подобную работу можно сделать почти в любом графическом редакторе, используя инструмент «штамп», чтобы копировать фон. Конечный результат будет зависеть от ваших навыков и аккуратности.

Тем не менее hexappeaI, предложившая такую услугу в твиттере, получила столько запросов, что в конечном итоге подняла цену на ретушь.