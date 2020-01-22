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Александр Швец: БНПА в течение 30 лет удалось выжить и не прогнуться

22.01.2020 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БНПА — старейшее бизнес-объединение Беларуси — на этапе становления Беларуси серьезно влияла на выработку экономической политики в стране. Удалось ли ассоциации сохранить это влияние сегодня?

Александр Швец: БНПА в течение 30 лет удалось выжить и не прогнуться
Об этом — в интервью председателя Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация» (БНПА) Александра Швеца обозревателю БЕЛРЫНКА Татьяне Маненок

— Александр Иосифович, БНПА и РСПП проводят 30 января в Минске конференцию по обсуждению делового климата в Беларуси, приуроченную к 30-летию со дня образования БНПА. Обратила внимание на повестку конференции: «Деловой климат Беларуси: честно о перспективах». Почему сделан такой акцент?

— Главный акцент конференции — это 30-летие Белорусской научно-промышленной ассоциации.

— А почему именно так: о деловом климате и честно о перспективах?

— Главная, стратегическая цель БНПА – повышение эффективности белорусской экономики. БНПА всегда стремилась сохранять честный экспертный подход.

В этой связи продолжу ваш вопрос: считаем ли мы белорусскую экономическую модель оптимальной? Нет. Почему? Есть, конечно, в нашей модели определенные позитивные моменты. За последние четыре года усилиями правительства и Нацбанка удалось создать определенную макроэкономическую, финансовую стабильность в стране. Была создана фактически комфортная среда для работы над ошибками, для выстраивания стратегии развития экономики на будущее. Но время идет…


Кажется очевидным, и это видят все, что работа должна была вестись над повышением эффективности государственных предприятий — в первую очередь. Это те предприятия, управляя которыми государство по разным причинам не сумело добиться должной эффективности. К ним относятся предприятия, которые в дальнейшем будут оставаться в государственной собственности, и менее значимые предприятия, которые, по сути, являются устойчивыми банкротами. 

Хочу обратить внимание, что БНПА не однократно озвучивала тезис в этой связи: одна из причин наших проблем – избыточное присутствие государства в качестве собственника в реальном секторе экономики.

Второе, чего хотелось бы ожидать, – задействование потенциала негосударственного сектора, увеличения его доли в экономике. Почему? Давайте сравним хотя бы реализацию инвестиционных проектов государством и частным бизнесом.

Большинство проектов, реализуемых за счет средств бюджета или под гарантию правительства (чего уж греха таить?) демонстрируют недостаточную проработку, в том числе по рискам, и требуют декапитализации и повторного обращения к бюджету. 

Если проект окажется неэффективным, то за это будет рассчитываться государство, то есть налогоплательщики — мы с вами. И при этом мы с вами не узнаем, почему так произошло. У нас нет анализа реализации крупных инвестиционных проектов: если были ошибки, то в чем они, как повлияли на эффективность проекта, классификация этих ошибок?

И совершенно очевидны выгоды реализации таких проектов частными компаниями. Все возможные издержки будут покрываться частным инвестором, вся ответственность будет лежать на частнике. Согласитесь, вкладывая свои кровные, частник и к процессу планирования проекта подойдет иначе.

Нереализованные и не учтенные возможности частного бизнеса колоссально велики для белорусской экономики – исходя из этого факта, мы и ставим вопрос о деловом климате.

Сейчас руководство страны, прорабатывая проект программы развития экономики на пятилетку, ставит задачу роста ВВП до 100 млрд. долларов. Если внимательно проанализировать ВВП Беларуси и принять во внимание заявления о стратегической неизменности экономической модели, то, на наш взгляд, запланированный уровень роста является нереальным.

Более того, если мы при существующей ситуации любой ценой будем стремиться этой цифры достигнуть в рамках действующей экономической модели и гипотетически достигнем, то получим большие отрицательные последствия в скорой перспективе.

Ели же мы все же хотим добиться этой большой цели, то это возможно только через расширение возможностей частного сектора, повышения доверия как внутреннего бизнеса, так и зарубежного к экономической политике государства, через стабильность условий хозяйствования, четкость и прозрачность действий национального банка, правительства, экономических судов при отсутствии перекосов и избыточного давления силового блока.

Вот, если коротко, – почему честно о перспективах.

— 30 лет – это немалый отрезок в историческом периоде, а в наших реалиях – тем более. На ваш взгляд, что то главное, чего удалось сделать ассоциации за это время?

— Главное, что нам удалось (это я говорю как потомственный полешук), — нам удалось выжить.

Начиная свой путь 30 лет назад как объединение мощнейших предприятий союзного и республиканского значения, БНПА развивалась соответственно времени. Мы пережили все кризисы, и сейчас, как мне кажется, мы по-прежнему в актуальной повестке.

Как поется в известной песне «Машины времени» — «не стоит прогибаться под изменчивый мир». Так вот, нам удалось выжить и не прогнуться. Несмотря на то, что интересы БНПА находятся в экономической сфере и мы не выходим за периметр экономической и правовой проблематики, были разные периоды в жизни организации. 

Иногда за нашу «непрогибаемость» БНПА попадала в сложные ситуации. Но, тем не менее, важнейшая составляющая нашей работы – глубокий экспертный диалог с органами государственного управления с целью повышения эффективности экономики.

— Если обернуться назад, какие основные этапы пережила БНПА за это время?

— Деятельность БНПА можно разделить на 3 этапа.

1990-2000 годы – этап перезагрузки на новые условия взаимоотношений, кооперационных связей в условиях развала Советского Союза, построения нового независимого государства, которое отлаживало свою систему управления, в том числе экономикой. Была задача – сохранить горизонтальные связи предприятий союзного и республиканского значения в условиях политического разъединения союзных республик.


БНПА, выступив в качестве своеобразного экспертного штаба, на мой взгляд, успешно справилась тогда с этими архисложными задачами. И конечно ключевую роль на этом этапе сыграл наш уважаемый Михаил Федорович Лавринович – первый руководитель БНПА, а также многие наши уважаемые учредители.

Второй этап – 2000 – 2010 годы. БНПА укрепилась, как ключевая площадка, объединяющая государственный и негосударственный сектор экономики, так А после выделения крупных государственных заводов в отдельную ассоциацию взяла курс на экспертно-аналитическую работу по совершенствованию законодательства в экономической сфере. И сосредоточилась на развитии негосударственного сектора экономики.

Третий этап – 2010-2020 годы. В этот период вся работа БНПА была направлена на либерализацию правовой среды в экономике. Главной задачей мы ставили выравнивание условий хозяйствования государственного и негосударственного сектора. Десятилетие, а особенно последняя пятилетка, характеризуется максимальной активностью БНПА как экспертного сообщества. 

Мы активно участвовали в разработке таких ключевых документов, как Директива №4 о развитии предпринимательства, Декрета №7, новой редакции Налогового кодекса и всей существующей сегодня нормативной базы, регулирующей предпринимательскую деятельность.

Хочу отметить как важное событие: БНПА инициировала создание Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что позволило альянсу бизнес-сообщества и экспертного пула стать более эффективными в защите интересов частного бизнеса.

РСПП как межотраслевому объединению ассоциаций и предприятий не государственной формы собственности в тесном сотрудничестве с БНПА удалось добиться серьезных результатов по двум направлениям: отстаивание интересов бизнеса в целом и защита законных интересов конкретных субъектов хозяйствования в случае их нарушения, особенно со стороны госорганов.

БНПА и сегодня не изменила своих главных целей и задач, которые были определены еще 30 лет назад, и продолжает честно выполнять свой долг с учетом современной специфики.

Мы очень плодотворно взаимодействуем с коллегией адвокатов, союзом юристов, другими общественными объединениями и бизнес-союзами. Мы сотрудничаем с Советом по развитию предпринимательства при президенте – при его поддержке удалось поднять многие важные вопросы. 

Последние изменения в характере взаимоотношений по инициативе руководства Совета внесли некоторую неопределенность, но сейчас идет отладка механизма нашего сотрудничества — уверен, мы вернемся к конструктиву и доброму партнерству.

— На ваш взгляд, с какими основными вызовами столкнется Беларусь в 2020 году?

— Главный вызов – выбор, перед которым сегодня стоит Беларусь.

Или работаем в прежнем режиме, активно маневрируя на возможностях, целях, задачах, недостатках и преимуществах нашего восточного соседа. Или решаем все проблемы в своей экономике сами, приняв, наконец, тот факт, что они находятся внутри, а не вне. 

Перестаем делить экономику на сектора – частный и государственный, которые де факто сейчас существуют и в которых условия хозяйствования, мягко говоря, отличаются.

Вызов состоит в осознании той экономической ситуации, в которой мы находимся, достижении внутреннего согласия и единого понимания того, что необходимы адекватные, соответствующие ситуации действия по позитивным изменениям в экономике.


— Может ли бизнес помочь преодолеть новые вызовы?

— Несомненно! И для этого – я не устаю повторять — необходимо существенно расширить роль и значение негосударственного сектора экономики. То есть, частного бизнеса, национального и иностранного, который будет вкладывать свои деньги в решение наших общих задач. 

Необходимо устранить неэффективные предприятия с рынка законными способами – через банкротство, через приватизацию, через реструктуризацию и любыми другими законными способами.

— В последние годы было много сказано о либерализации деловой среды в Беларуси. Подведите итоги: что получилось в итоге на практике?

— Несмотря на то, что реально много было сделано и со стороны государства, и со стороны бизнес-сообщества с точки зрения совершенствования правовой среды, но, как говорится, ложка дегтя портит бочку меда. 

Мы трубим уже не один год: остро требует системного совершенствования правоприменительная практика в экономическом судопроизводстве. Это — одно из самых больных мест во взаимоотношениях бизнеса и власти, не позволяющих создать атмосферу доверия.

Индикатор благоприятного бизнес-климата — это иностранные инвестиции. Если мы не добиваемся их роста, значит не все в порядке с бизнес-климатом.

И совершенно очевидно: невозможно получить доверие иностранного инвестора, не имея такого доверия от инвестора внутреннего.

— В 2020 году планируется разработать концепцию закона «Об объединениях нанимателей». Этот документ актуален для бизнес-союзов?

— Да, для нас этот вопрос не лишний, но в 2020 году он не стоит у БНПА в приоритете. Гораздо актуальнее сегодня другой закон — закон «О банкротстве». 

Та глубина проблем, с которой мы пришли к 2020 году при невозможности банкротства и выведения с рынка токсичных предприятий, которые плодят долги и распространяют свою токсичность на здоровые предприятия, не рассчитываясь с ними, – масштабна для всей страны! На решение этой проблемы мы и направим все свои усилия в текущем году.

— В чем, на ваш взгляд основная причина слабого влияния делового сообщества на развитие бизнес-среды в Беларуси?

— Я согласен с тем, что влияние делового сообщества действительно невелико. Тому есть две главные причины.

Объективная: все та же преобладающая доля госсектора. Когда госдоля в национальной экономике так велика, то государство совершенно справедливо занимается проблемами большинства госпредприятий и поддерживает их интересы. 

При этом если бы госсектор показывал большую эффективность, если бы команда менеджеров госпредприятий демонстрировала чудеса управления, то все было бы правильно и стоило бы тиражировать их опыт на всю страну. Но ситуация обратная. 

И за ошибки руководителей госпредприятий платит вся страна. При этом управленческие команды в частном секторе при менее выгодных условиях достигают успеха и внутри страны и за ее пределами.


На конференции 30 января мы будем говорить о национальных лидерах в экономике. Ведь очевидно, что опыт тех людей от бизнеса – добившихся успеха в реализации своих национально ориентированных проектов – необходимо тиражировать. 

С этими людьми стоит вести разговор о передаче им по каким-то выстроенным механизмам дополнительных государственных активов с целью их оптимизации. Такой опыт уже был, он успешно реализован в Южной Корее. Почему бы нам не изучить его с учетом нашей специфики и изменившегося времени?

Субъективная причина слабого влияния бизнес-союзов на формирования благоприятной деловой среды в стране – слабая консолидация усилий и неактивное участие бизнеса в бизнес-объединениях. Но, думаю, что ситуация уже меняется. Численность РСПП, к примеру, за последние полтора года увеличилась в два раза.

В свою очередь мы свою востребованность видим в успешном отстаивании законных прав и решении проблем конкретных бизнесов. РСПП в своей деятельности опирается на экспертный потенциал БНПА, которая системно и профессионально занимается анализом проблем в экономике и доведением их до государственных органов.

— Можете привести конкретный пример?

— В качестве примера можно привести реализованный БНПА во взаимодействии с РСПП кейс по внесению изменений в Закон «О нормативных правовых актах». По результатам экспертизы правоприменительной практики нормативных актов в сфере интересов бизнеса экспертами БНПА было подготовлено обращение в Конституционный Суд.

Суть проблемы была в следующем: субъект хозяйствования обращается за разъяснениями в госорган, тот дает официальные разъяснения. А через некоторое время возникает ситуация, в которой силовое ведомство игнорирует эти разъяснения, ссылаясь на их неопределенный правовой статус, и принимает решение, опираясь на свое понимание. 

Мы выразили уверенность, и Конституционный суд согласился с нами, что недопустимы противоположные мнения по вопросам применения законодательства разных госорганов, особенно если они влекут за собой репрессивные меры по отношению к субъекту хозяйствования.

Результатом этой работы стало решение Конституционного Суда, в котором правительству предложено подготовить изменения в Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» и внести их в установленном порядке в парламент.

Ну и, пользуясь возможностью, призываю бизнесменов выбрать для себя союз или ассоциацию исходя из их эффективности, круга решаемых ими задач, и участвовать в их жизни. Это — своеобразная социальная ответственность, это вклад каждого бизнеса в то, чтобы частный сектор экономики в нашей стране развивался, чтобы он имел вес и голос. 

Это и будет толчок к развитию цивилизованной бизнес-среды и росту влияния бизнес-сообщества. И, на мой взгляд, БНПА и РСПП показывают эффективность в этом движении.


СПРАВКА. Республиканское общественное объединение «Белорусская научно-промышленная ассоциация» (БНПА) и Республиканский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) проводят в Беларуси 30 января 2020 года конференцию «30 лет БНПА. Деловой климат Беларуси: честно о перспективах». 

Повестка конференции включает актуальные вопросы делового климата и развития бизнес-среды в Беларуси. Участники конференции, в частности, обсудят роль и место бизнес-союзов в системе государственно-частного партнерства, правовое обеспечение экономической деятельности, долговые инвестиционные проблемы белорусских предприятий, перспективы развития корпоративного управления в Беларуси.  

Организаторы пригласили принять в ней участие премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, а также экс-премьеров Вячеслава Кебича, Сергея Линга. Ожидается, что в конференции примут участие министры ключевых министерств Беларуси, банкиры, представители крупного и малого бизнеса, ведущие эксперты.
 
Теги: Минск
 
 
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БНПА — старейшее бизнес-объединение Беларуси — на этапе становления Беларуси серьезно влияла на выработку экономической политики в стране. Удалось ли ассоциации...
 
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