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Власти - про новый вид мошенничества и почему небезопасно давать позвонить прохожим со своего телефона

22.01.2020 14:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти предупреждают белорусов о новой схеме мошенничества. МАРТ сообщает, что на рынке финансовых услуг широко распространена практика быстрого кредитования населения. «Появился такой финансовый инструмент и в сфере услуг мобильной связи — абонентам, подключившимся к услуге v-banking (v-кошелек), оператор связи предлагает 100 рублей в качестве беспроцентного кредита», — поясняют в ведомстве. И добавляют, что потребители этой услуги могут стать жертвами мошенников.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Потребители, подключившие такую услугу, оказались в зоне внимания недобросовестных граждан, которые обращаются с просьбой дать им мобильный телефон для совершения срочного звонка, т.к. их телефон якобы разрядился, — отмечают в МАРТ. — За короткий промежуток времени под видом совершения звонка мошенники подключаются к услуге v-banking (v-кошелек) на телефоне потребителя и переводят с него деньги, полученные при подключении данной услуги, на свой счет, а затем возвращают телефон ничего не подозревающему хозяину».

МАРТ советует пользователям услуги v-banking (v-кошелек), а также всем, кто пользуется услугами мобильной связи, не передавать незнакомцам свои мобильные телефоны.

«Лучше предложить обратившемуся помощь и позвонить на названный им номер самостоятельно, не передавая ему свой мобильный телефон — лицо, действительно нуждающееся в срочном звонке, получит помощь, а у мошенника не будет шансов воспользоваться деньгами владельца телефона», — отмечают в МАРТ.

 
 
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МАРТ советует пользователям услуги v-banking, а также всем, кто пользуется услугами мобильной связи, не передавать незнакомцам свои мобильные телефоны.
 
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