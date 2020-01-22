Власти - про новый вид мошенничества и почему небезопасно давать позвонить прохожим со своего телефона

Источник материала: Tut.by

Власти предупреждают белорусов о новой схеме мошенничества. МАРТ сообщает, что на рынке финансовых услуг широко распространена практика быстрого кредитования населения. «Появился такой финансовый инструмент и в сфере услуг мобильной связи — абонентам, подключившимся к услуге v-banking (v-кошелек), оператор связи предлагает 100 рублей в качестве беспроцентного кредита», — поясняют в ведомстве. И добавляют, что потребители этой услуги могут стать жертвами мошенников.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Потребители, подключившие такую услугу, оказались в зоне внимания недобросовестных граждан, которые обращаются с просьбой дать им мобильный телефон для совершения срочного звонка, т.к. их телефон якобы разрядился, — отмечают в МАРТ. — За короткий промежуток времени под видом совершения звонка мошенники подключаются к услуге v-banking (v-кошелек) на телефоне потребителя и переводят с него деньги, полученные при подключении данной услуги, на свой счет, а затем возвращают телефон ничего не подозревающему хозяину».

МАРТ советует пользователям услуги v-banking (v-кошелек), а также всем, кто пользуется услугами мобильной связи, не передавать незнакомцам свои мобильные телефоны.

«Лучше предложить обратившемуся помощь и позвонить на названный им номер самостоятельно, не передавая ему свой мобильный телефон — лицо, действительно нуждающееся в срочном звонке, получит помощь, а у мошенника не будет шансов воспользоваться деньгами владельца телефона», — отмечают в МАРТ.