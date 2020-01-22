Стареть нельзя работать. В каком возрасте уходят на пенсию в разных странах

Источник материала: Аргументы и факты

20 из 36 стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда из постсоветских стран входят Эстония, Латвия, Литва, уже провели реформу пенсионного возраста. Если раньше средний возраст выхода на пенсию в ОЭСР был равен 63,8 года, то к 2060-му, согласно уже принятым решениям, он вырастет до 65,9 года. Необходимость реформ вызвана ростом численности пожилых по отношению к количеству работающих граждан.

Напомним, с 1 января у нас планово повысился пенсионный возраст. Жители страны начали выходить на пенсию еще на полгода позже: мужчины - в 62 года, женщины - в 57 лет. Беларусь не входит в ОЭСР, но повышение пенсионного возраста в нашей стране соответствует трендам организации. Есть ли отличия от других стран?

Россия

В РФ начали повышать пенсионный возраст с 2019 года. Он будет прибавляться по полгода. С 1 января 2020-го мужчины в России начали выходить на пенсию в 61 год, женщины - в 56 лет. Это повышение у наших соседей будет длиться до 2028 года, к тому моменту пенсионный возраст составит 65 и 60 лет соответственно.

Украина

В Украине пенсионный возраст повышают только для женщин, и этот процесс начался еще в 2011 году. Формула - плюс полгода каждый год. В 2020-м женщины будут выходить на пенсию в 59,5 года, мужчины - по-прежнему в 60. А уже в следующем году пенсионный возраст для обоих полов у наших соседей сравняется.

Литва

Процесс повышения пенсионного возраста завершится в 2025 году, когда и мужчины, и женщины начнут выходить на заслуженный отдых в 65. А в 2020 году пенсионный возраст для мужчин составляет 64 года, для женщин - 63.

Латвия

В Латвии мужчины и женщины выходят на пенсию в одно время. С 1 января 2020 года пенсионный возраст вырос на три месяца и составляет 63 года и 9 месяцев. Он будет увеличиваться на три месяца до тех пор, пока не достигнет 65 лет в 2025 году.

Чехия

Возраст выхода на пенсию зависит от года рождения, пола и количества рожденных детей (для женщин). Для лиц, рожденных до 1936 года, пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин, а для женщин варьируется от 53 (если она воспитала не менее пяти детей) до 57 (без детей).

Для граждан, родившихся в 1936-1971 годах, возраст выхода на пенсию увеличивается ежегодно на два месяца у мужчин и на четыре - у женщин. Для родившихся после 1971 года возраст выхода на пенсию составляет 65 лет.

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Польша

Италия

Время выхода на пенсию рассчитывается по так называемой «квоте 100», которая складывается из возраста и стажа работы. В прошлом году в Италии вышел новый закон, по которому пенсионный возраст снизился с 66 (для женщин) и 67 (для мужчин) до 62 лет - правда, только в том случае, если к этому моменту трудовой стаж составляет не менее 38 лет.

Испания

Пенсионный возраст для мужчин и женщин - 65 лет и 6 месяцев. В том случае, если гражданин Испании делал взносы в Seguridad Social (система социального страхования) более 36 лет и шести месяцев, он может уйти на пенсию в возрасте 65 лет. В 2027 году пенсионный возраст достигнет 67 лет.

Франция

Французское правительство решило временно исключить пункт о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет из реформы пенсионной системы. Протесты против повышения пенсионного возраста проходят по всей стране с декабря 2019 года, поэтому с января там ничего не изменилось.

Германия

Граждане, родившиеся до 1947 года, выходят на пенсию в 65 лет. Тем, кто родился в 1947-1958 годах, к этому пенсионному возрасту прибавляют еще один месяц за каждый год. Т. е. немцы, родившиеся в 1958 году, выходят на пенсию в 66 лет, а для родившихся в 1959-1963 годах возраст выхода на пенсию определяется добавлением к 66 годам еще двух месяцев за каждый год. Таким образом, возраст выхода на пенсию постепенно повышается. Лица, родившиеся начиная с 1964 года, будут выходить на пенсию только в 67 лет.

Бельгия

Пенсионный возраст для мужчин и женщин - 65 лет. Пенсия начинается в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором человек достиг 65-летия. Лица, родившиеся до 1958 года, при наличии 41-летнего стажа имеют право выйти на пенсию в 63 года. В то же время горнорабочие могут выходить на пенсию в 55-60 лет в зависимости от работы в закрытом или открытом разрезе либо от продолжительности работы в глубоких разрезах. Представители гражданской авиации и морского флота, родившиеся до 1957 года, могут выйти на пенсию в 55 лет. При этом пенсионный возраст для моряков - 60 лет.

С 2025 года пенсионный возраст в Бельгии будет увеличен до 66 лет, с 2030-го - до 67 лет.