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Президент Беларуси распорядился приобрести медоборудование для Минской области на 20 млн рублей

22.01.2020 14:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медицинское оборудование на 20 миллионов рублей будет приобретено для Минской области. Такое распоряжение подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси распорядился приобрести медоборудование для Минской области на 20 млн рублей

Медтехника пойдет на оснащение государственных клиник. Эта сумма – остатки средств инновационного фонда Минского облисполкома, которые накопились на начало 2020 года.

Президент Беларуси распорядился приобрести медоборудование для Минской области на 20 млн рублей

Президент Беларуси распорядился приобрести медоборудование для Минской области на 20 млн рублей

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Новости Беларуси. Медицинское оборудование на 20 миллионов рублей будет приобретено для Минской области. Такое распоряжение подписал Президент, сообщили в...
 
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