|
Президент Беларуси распорядился приобрести медоборудование для Минской области на 20 млн рублей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медицинское оборудование на 20 миллионов рублей будет приобретено для Минской области. Такое распоряжение подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медтехника пойдет на оснащение государственных клиник. Эта сумма – остатки средств инновационного фонда Минского облисполкома, которые накопились на начало 2020 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Медицинское оборудование на 20 миллионов рублей будет приобретено для Минской области. Такое распоряжение подписал Президент, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)