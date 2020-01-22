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Делегация НОК Беларуси провела переговоры с президентом МОК Томасом Бахом

22.01.2020 14:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Делегация Национального олимпийского комитета Беларуси во главе с первым вице-президентом Виктором Лукашенко встретилась с президентом МОК Томасом Бахом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Делегация НОК Беларуси провела переговоры с президентом МОК Томасом Бахом

На встрече обсудили вопросы расширения сотрудничества в спорте высших достижений. Первый вице-президент НОК Беларуси отметил, что мы готовы рассматривать возможность организации любых мероприятий под эгидой МОК в нашей стране.

Делегация НОК Беларуси провела переговоры с президентом МОК Томасом Бахом

В завершение официального визита в МОК белорусская делегация посетила Олимпийский музей, в котором собрано более 10 тысяч экспонатов со всего мира.

Делегация НОК Беларуси провела переговоры с президентом МОК Томасом Бахом

Делегация НОК Беларуси провела переговоры с президентом МОК Томасом Бахом

Делегация НОК Беларуси провела переговоры с президентом МОК Томасом Бахом

Делегация НОК Беларуси провела переговоры с президентом МОК Томасом Бахом

Люди в материале: Томас Бах, Виктор Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Делегация Национального олимпийского комитета Беларуси во главе с первым вице-президентом Виктором Лукашенко встретилась с президентом МОК...
 
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