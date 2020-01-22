Беларусь вошла в топ-5 стран мира по доступности интернета

Источник материала: Ежедневник



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Согласно исследованиям сервиса Cable.co.uk, Беларусь находится на пятом месте в мире по доступности высокоскоростного интернета.

По данным авторов рейтинга, средняя месячная стоимость интернет-доступа в Беларуси составляет 9,87 доллара. Также в первую пятерку вошли Румыния (8,15 доллара), Россия (7,35 доллара), Украина (6,64 доллара) и Сирия (6,6 доллара), сообщает Интерфакс.

При этом по показателю средней скорости доступа наша страна среди лидеров топа находится на третьей позиции с 13,2 Мегабит в секунду, уступая только Румынии и России.

Мировыми антилидерами по стоимости интернет-доступа по итогам прошлого года стали Эритрея (более 2,6 тыс. долларов в месяц) и Йемен (более 2,4 тыс. долларов).