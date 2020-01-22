ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь вошла в топ-5 стран мира по доступности интернета

22.01.2020 14:37 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Беларусь вошла в топ-5 стран мира по доступности интернета

tech.onliner.by

Согласно исследованиям сервиса Cable.co.uk, Беларусь находится на пятом месте в мире по доступности высокоскоростного интернета.

По данным авторов рейтинга, средняя месячная стоимость интернет-доступа в Беларуси составляет 9,87 доллара. Также в первую пятерку вошли Румыния (8,15 доллара), Россия (7,35 доллара), Украина (6,64 доллара) и Сирия (6,6 доллара), сообщает Интерфакс.

При этом по показателю средней скорости доступа наша страна среди лидеров топа находится на третьей позиции с 13,2 Мегабит в секунду, уступая только Румынии и России.

Мировыми антилидерами по стоимости интернет-доступа по итогам прошлого года стали Эритрея (более 2,6 тыс. долларов в месяц) и Йемен (более 2,4 тыс. долларов).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно исследованиям сервиса Cable.co.uk, Беларусь находится на пятом месте в мире по доступности высокоскоростного интернета.
 
Новости дня
Новости разные
 
Huawei прибегла к «плану Б» и запустила свои сервисы по всему миру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика