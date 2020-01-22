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Huawei прибегла к «плану Б» и запустила свои сервисы по всему миру

22.01.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Huawei запустила набор собственных сервисов HMS Core 4.0 по всему миру. Что это такое и причем тут белорусские разработчики.


Источник: REUTERS/Yves Herman

Напомним: до введения санкций со стороны США Huawei, как и другие производители смартфонов, использовала в своих устройствах платформу Google Mobile Services (GMS). Это — набор приложений и дополнительных модулей для их разработки для смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android.

Проще говоря: без GMS на Android-смартфонах не получается использовать магазин приложений Play Маркет, а также фирменные приложения Google вроде того же YouTube или почты Gmail. Но введенные США санкции вынудили Huawei создавать собственную альтернативу — экосистему Huawei Mobile Service (HMS). Использовать GMS в своих новых аппаратах Huawei не может.

Издание Gagadget.com пишет, что развертывание HMS Core 4.0 по всему миру — это реализация компанией «плана Б», который подразумевает скорый полный переход на собственные сервисы Huawei Mobile Services и магазин приложений Huawei AppGallery (альтернатива Play Маркет).

В Huawei утверждают, что некоторые белорусские разработчики также присоединились к Huawei AppGallery. В частности, там уже размещены программы «Новости Беларуси и мира — TUT.BY», «Афиша — события Беларуси», «Финансы TUT.BY — курсы валют, конвертер, банки», «Работа — TUT.BY», «103.by», «Relax.by», каршеринговый сервис «Anytime», приложения от Wargaming: «Gods and Glory» и «World of Tanks Blitz», а также приложения от Gismart «Piano» и приложения для покупки и продажи автомобилей «AV.BY».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Напомним: до введения санкций со стороны США Huawei, как и другие производители смартфонов, использовала в своих устройствах платформу Google Mobile Services (GMS).
 
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