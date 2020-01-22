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У граждан Беларуси есть шанс выиграть 343 миллиона долларов в лотерее США
22.01.2020 14:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Американская лотерея Пауэрбол, установившая в 2016 году абсолютный рекорд, разыграв джекпот в 1,586 миллиарда долларов, вновь набирает обороты.
После захватывающей серии переходов, первый приз ближайшего тиража, который пройдет сегодня вечером, составит уже
Как выиграть в лотерею Пауэрбол?
В ходе каждого тиража разыгрываются 5 «обычных» номеров от 1 до 69 и бонусный шар «Пауэрбол» от 1 до 26. Для выигрыша джекпот необходимо правильно угадать все 6 номеров; сумма приза делиться поровну между выигравшими билета (если есть более одного победителя).
Лотерея также разыгрывает второй приз в $1 млн долларов, который достанется каждому игроку, угадавшему 5 основных номеров. Этот приз можно удвоить за небольшую доплату, отметив на лотерейном билете опцию «Пауэр-плей», которая также умножает остальные второстепенные призы в 2-10 раз.
Как официально играть в лотерею Powerball из Беларуси?
Никто не смог угадать номера последнего тиража: 20, 24, 38, 56, 68 и «Пауэрбол» 18. Вследствие этого первый приз Паэурбол взлетел до $343 млн, что вызвало нешуточный ажиотаж у фанатов лотерей. Американским любителям лото просто – они могут зайти в магазин и купить билеты. Но что делать жителям Беларуси, которые тоже хотят сорвать огромный джекпот, но не могут вскочить на самолет и прилететь в Штаты? К счастью, решение есть!
Вам не только не нужно никуда лететь, но даже не нужно выходить из дому: играть в Пауэрбол, а также другие ведущие лотереи мира можно онлайн, на
Как это работает?
После того, как вы зарегистрируетесь на сайте и оформите ваш заказ на странице лотереи, представитель сайта theLotter приобретет от вашего имени физический билет. Согласно уставу сайта, этот билет принадлежит вам и только вам. Это же будет указано в подтверждении заказа, которое придет на вашу электронную почту. У вас также в любое время будет доступ к графическому изображению билета, которое будет загружено в вашу учетную запись. Сам лотерейный билет будет надежно храниться в сейфе местного представительства theLotter. Важно также отметить, что сервис не взимает комиссию с призов.
Налоги и выплаты
Представители сервиса
Все лотерейные выигрыши выше $5.000 облагаются федеральным налогом (24%) и налогом штата (процент зависит от места покупки билета). В случае выигрыша джекпота, сумма, которую вы получите на руки будет также зависеть от того, возьмете ли вы приз наличными (одним платежом) или предпочтете ежемесячные выплаты в течение 25-30 лет. В первом случае сумма приза будет ниже (около $233 млн при джекпоте в $343 млн до вычета налогов), но зато у вас на руках сразу окажется крупная сумма.
Благодаря сайту theLotter.com, участвовать в лотереях США и Европы стало даже проще, чем в местных лотереях. Всё что нужно сделать, чтобы иметь шанс выиграть крупнейшие в мире джекпоты, такие, как $343-миллионный приз лотереи Powerball, который будет разыгран в ближайшую среду, это
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Американская лотерея Пауэрбол, установившая в 2016 году абсолютный рекорд, разыграв джекпот в 1,586 миллиарда долларов, вновь набирает обороты.
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