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Владимир Гусаков: мы продлили время работы старого спутника, чтобы сэкономить на новый
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эскиз нового белорусского спутника дистанционного зондирования земли будет готов в 2020 году, а запустят его не раньше 2024. Об этом стало известно 22 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрешение нового аппарата 35 сантиметров (для сравнения, у нынешнего 2 метра, он работает на орбите с 2012-го). Такой информацией поделился глава Академии наук Беларуси на заседании Межгосударственного совета по космосу государств – участников СНГ, который впервые проходит в Минске.
Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
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Новости Беларуси. Эскиз нового белорусского спутника дистанционного зондирования земли будет готов в 2020 году, а запустят его не раньше 2024. Об этом стало известно 22...
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