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Арина Соболенко проиграла Карле Суарес-Наварро в первом круге Australian Open

22.01.2020 14:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неудачи преследуют белорусов на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» – Открытом чемпионате Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко проиграла Карле Суарес-Наварро в первом круге Australian Open

Провела свой первый матч на турнире наша Арина Соболенко. Находясь в хорошей форме и будучи явным фаворитом поединка с испанкой Карлой Суарес-Наварро, белоруска проиграла за 2 часа 13 минут. Встреча завершилась в двух сетах 7:6, 7:6 в пользу Наварро.

Арина Соболенко проиграла Карле Суарес-Наварро в первом круге Australian Open

Ранее из борьбы в одиночных разрядах выбыли Александра Саснович и Илья Ивашко.

Люди в материале: Арина Соболенко
 
 
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Новости Беларуси. Неудачи преследуют белорусов на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» – Открытом чемпионате Австралии, сообщили в программе...
 
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