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Не давайте свой мобильный незнакомцам: проходимец успеет оформить на него микрокредит

22.01.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Не давайте свой мобильный незнакомцам: проходимец успеет оформить на него микрокредит
Сегодня на рынке финансовых услуг широко распространена практика быстрого кредитования граждан. Как сообщает официальный сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, появился такой финансовый инструмент и в сфере услуг мобильной связи – абонентам, подключившимся к услуге v-banking (v-кошелек), оператор связи предлагает 100 рублей в качестве беспроцентного кредита.

В Министерстве выразили обеспокоенность, что потребители, подключившие такую услугу, оказались в зоне внимания недобросовестных граждан. Специалисты раскрыли очередную схему мошенничества:

– Жулик обращается к прохожему с просьбой дать ему мобильный телефон для срочного звонка. За несколько минут пользования чужим телефоном мошенник подключается к услуге v-banking (v-кошелек) и успевает перевести полученные таким образом деньги на свой счет. Ничего не подозревающий хозяин телефона получает назад свой гаджет, а вместе с ним и микрокредит.

МАРТ рекомендует владельцам мобильных телефонов не давать их незнакомым людям. Лучше позвоните на нужный незнакомцу номер самостоятельно, не передавая ему свой телефон. Так вы поможете действительно нуждающемуся в срочном звонке или не дадите проходимцу никакого шанса воспользоваться вашей доверчивостью.

 
 
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