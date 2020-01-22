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Не давайте свой мобильный незнакомцам: проходимец успеет оформить на него микрокредит
22.01.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Министерстве выразили обеспокоенность, что потребители, подключившие такую услугу, оказались в зоне внимания недобросовестных граждан. Специалисты раскрыли очередную схему мошенничества:
МАРТ рекомендует владельцам мобильных телефонов не давать их незнакомым людям. Лучше позвоните на нужный незнакомцу номер самостоятельно, не передавая ему свой телефон. Так вы поможете действительно нуждающемуся в срочном звонке или не дадите проходимцу никакого шанса воспользоваться вашей доверчивостью.
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