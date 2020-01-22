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В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на лодках на озеро Освейское, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это беспрецедентные меры. Обычно запрет в зимнее время касается выхода на лед и сразу на всех водоемах региона. Исключение сделали для Освейского озера, поскольку здесь за последнюю неделю утонули четыре рыбака, пятого чудом удалось спасти. Все они были на лодках.
Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:
Контролировать исполнение решения будут специально созданные группы. В их состав войдут представители МВД, МЧС, ОСВОД, местной власти.
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Новости Беларуси. В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на лодках на озеро Освейское, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
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