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В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках

22.01.2020 15:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на лодках на озеро Освейское, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках

Это беспрецедентные меры. Обычно запрет в зимнее время касается выхода на лед и сразу на всех водоемах региона. Исключение сделали для Освейского озера, поскольку здесь за последнюю неделю утонули четыре рыбака, пятого чудом удалось спасти. Все они были на лодках.

В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках

В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:
Озеро Освейское является вторым по площади озером в Беларуси. Поэтому на такой площади всегда в такое время идет большая волна в связи с большими ветрами. Это опасно для плавсредств, которые не приспособлены плавать в такое время. Когда спасатели у нас выходят на нормальном катере – и то опасно выходить. Даже поисковые работы затруднены в связи с большой волной.

В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на Освейское озеро на лодках

Контролировать исполнение решения будут специально созданные группы. В их состав войдут представители МВД, МЧС, ОСВОД, местной власти.

Люди в материале: Александр Мясоедов
 
 
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Новости Беларуси. В Верхнедвинском районе до марта запретили выходить на лодках на озеро Освейское, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это...
 
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