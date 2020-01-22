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Об исчислении подоходного налога с физических лиц в 2020 году

22.01.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Об исчислении подоходного налога с физических лиц в 2020 году

Об исчислении подоходного налога с физических лиц в 2020 году Принят Указ Президента Республики Беларусь от 31.12.2019 № 503 «О налогообложении». Увеличены размеры стандартных налоговых вычетов и с 1 января 2020 года будут предоставляться в размере:

— 117 рублей в месяц при получении дохода, не превышающего 709 рублей в месяц;

— 34 рубля в месяц на ребенка в возрасте до 18 лет и (или) каждого иждивенца;

— 65 рублей в месяц на каждого ребенка вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю, имеющим детей в возрасте до 18 лет и (или) иждивенцев; родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;

— 165 рублей в месяц для физических лиц, относящихся к льготным категориям плательщиков (граждане, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС; лица, награжденные высшими государственными наградами; ветераны войны; инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет).

Доходы, не являющиеся вознаграждениями за выполнение трудовых или иных обязанностей (материальная помощь, подарки, призы, оплата стоимости путевок и др.), будут освобождаться от налогообложения в размере за год, не превышающем:

— 2115 рублей при получении доходов по месту основной работы (службы, учебы);

— 140 рублей при получении от иных организаций и индивидуальных предпринимателей;

— 423 рубля при получении от профсоюзных организаций членами этих организаций.

Ставка подоходного налога с физических лиц остается в размере 13 процентов.

Применение социального (расходы на платное обучение) и имущественного (расходы на строительство жилья) налоговых вычетов в 2020 году не меняется.

В. СИКОРА, главный государственный налоговый инспектор отдела по работе с плательщиками по Шарковщинскому району инспекции МНС по Глубокскому району.

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