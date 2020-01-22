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На суде противник интеграции приковал себя цепью: вызвали ОМОН и МЧС

22.01.2020 15:21 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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21 января гродненский активист, организатор акции в Гродно против интеграции с Россией Николай Соляник пришел в областной суд, чтобы обжаловать решение Октябрьского суда Гродно. Районный суд назначил Солянику 45 базовых величин штрафа. Высшая инстанция оставила без изменений прежнее решение. Но еще до приговора Соляник в зале суда набросил на себя БЧБ-флаг, приковался цепью к барьерной стойке и отказался покидать помещение, дожидаясь «справедливого суда», пишет Hrodna Life.

Еще раньше, 23 декабря, Николая Соляника судили за два правонарушения – за публичный призыв к несанкционированной акции и за участие в ней. Митинг против интеграции Беларуси и России прошел 15 декабря и собрал около 70 человек. По подсчетам правозащитников, за все время своего активизма Соляник получил штрафов уже на 51 тысячу долларов и арестов на 285 суток.

В областном суде судья Игорь Соболев в начале заседания объявил перерыв до тех пор, пока прикованный цепью Николай Соляник не покинет зал суда. Сам активист заявил, что останется, и тогда сотрудник департамента охраны просто вынес деревянный барьер, к которому был прикован активист. Солянику пришлось идти следом.

Дальше вызвали МЧС и десять омоновцев, но велели «перекусить» цепь только после 18 часов. За это время активисту стало плохо и пришлось вызывать скорую. Мужчине (как уточняется, с инвалидностью и проблемами с сердцем) оказали помощь. Затем люди в черном и с масками на лицах увезли Соляника в неизвестном направлении.

Обращаться в суд высшей инстанции в Беларуси, чтобы оспорить новый штраф в 45 базовых величин, Соляник больше не собирается. Активист будет писать жалобу в Комитет по правам человека. Меж тем Hrodna Life добавляет, что Солянику присудили еще один штраф: 15 базовых величин. Перфоманс с БЧБ-флагом и цепью расценили как неуважение к суду.

Фото в материале: hrodna.life.

 
Теги: Гродно
 
 
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21 января гродненский активист, организатор акции в Гродно против интеграции с Россией Николай Соляник пришел в областной суд, чтобы обжаловать решение...
 
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