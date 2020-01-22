Источник материала: Новости Волковыска

22 января 2020 года белорусский рубль продолжил дорожать по отношению к доллару, евро и российскому рублю на торгах Беларусской валютно-фондовой биржи.

Курсы основных иностранных валют после торгов 22 января 2020-го:

Доллар – 2,1156 руб. Подешевел на 0,39 коп., или на 0,18%;

Подешевел на 0,39 коп., или на 0,18%; Евро – 2,345 руб. Снизился на 0,59 коп., или на 0,25%;

Снизился на 0,59 коп., или на 0,25%; 100 российских рублей – 3,4188 руб. Снизился на 0,70 коп. или на 0,20%.

В банках курс продажи доллара варьируется от 2,119 до 2,155 руб., евро – от 2,348 до 2,385 руб. За 100 российских рублей просят от 3,418 до 3,6 руб.