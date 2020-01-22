Осторожно — мошенники!

Источник материала: Клiч Радзiмы

В последнее время все более широкое применение в сфере розничной торговли, кредитных отношений приобретают безналичные расчеты, что помогает не только экономить время, но и способствует более мобильному осуществлению населением платежей, например, с помощью интернет-банкинга, М-банкинга.

Развитие информационных технологий в наше время позволяет совершать платежи, находясь дома, без посещения банков и других кредитно-финансовых организаций.

Однако с развитием технологий в последнее время актуальной является проблема вишинга — это один из методов мошенничества, с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и т.д.), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют потенциальных потерпевших к совершению определенных действий со своим карточным счетом/платежной картой.

Обычно, звонят на мобильный телефон, представляются службой безопасности банка, иным сотрудников банка и просят подтвердить паспортные данные, далее предоставить номера БПК и номер SMS от банка, после чего получают доступ к интернет-банкингу и забавляются чужими деньгами на свое усмотрение находящимися на расчетном счете потерпевшего.

В некоторых случаях как показывает практика, мошенники владеют частью информации о жертвах: например, номером телефона, клиентом какого банка является лицо, наличием у него непогашенных кредитных задолженностей перед банком, а также под видом уже имеющейся задолженности по кредиту представляются по телефону сотрудником обслуживающего вас банка и сообщают о необходимости погашения просроченной задолженности по кредиту, пени, штрафных санкций перед банком, но расчетные счета предоставляются для зачисления денежных средств, которыми они впоследствии могут распоряжаться.

Таким образом, человек, будучи убежденным, что денежные средства перечисляет в счет имеющейся у него задолженности перед банком, сам добровольно перечисляет деньги на счета мошенников.

Как показывает практика, аналогичные схемы совершения мошенничества используются преступниками и на территории нашего района.

Так, жительница Шарковщинского района в 2019 году, воспользовавшись неосведомленностью знакомого ей потерпевшего, о наличии у него задолженностей по кредитным договорам, в ходе переписки в социальной сети, сообщила последнему о необходимости связаться с сотрудником банка по мобильному номеру телефона, после чего, когда потерпевший связался с «предполагаемым представителем банка», в ходе телефонного разговора представилась ему как работник данного банка и сообщила последнему о том, что за ним числиться задолженность по кредиту, которую надлежит гасить, путем перевода денежных средств частями ежемесячно.

В результате чего потерпевший осуществил на счет мошенницы несколько денежных переводов, денежными средствами последняя распорядилась на свое усмотрение.

Также около 10 жителей нашего района в 2019 году стали жертвами более «легального» мошенничества не задумываясь оформили на уговоры одного знакомого в рассрочку в различных магазинах Витебской области технику на свое имя, которую также передали «хорошему» знакомому. Как итог, вынуждены были оплачивать задолженность по рассрочке за товар, которым мошенник распорядился на свое усмотрение.

По вышеуказанным фактам в одном случае предварительное следствие окончено по другому еще ведется, однако окончательную правовую оценку действий последних, конечно же, даст суд.

В связи с чем, просим обратить внимание граждан, что во избежание попадания в подобные ситуации, что:

— при звонке клиенту сотрудник банка всегда обращается адресно, по имени и отчеству;

— сотрудники банка никогда или автоматизированные голосовые средства не звонят клиентам с целью получения либо актуализации их конфиденциальных данных;

— если к вам обратились по телефону, в интернете, через социальные сети или другим способом, и под различным предлогом пытаются узнать данные о вашей банковской карте либо совершить какие-либо действия, лучше прекратить общение и обратиться лично по возникшим вопросам в отделение банка;

— не соглашайтесь на уговоры оформить на свое имя товар в рассрочку либо иной кредитный договор, т.к. юридически ответственность перед банком, торговой организацией будете нести лично вы.

Е. МИХАЙЛОВА,

Следователь.