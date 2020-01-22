В Беларуси цены растут больше, чем в Украине и России

Источник материала: Ежедневник





Беларусь заняла шестое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в 2019 году. Данные основываются на анализе, который проводил БелаПАН на основе статистики национальных данных.

За год цены в стране увеличились на 4,7%. Выше инфляция была в Узбекистане (15,2%), Таджикистане (8%), Молдове (7,5%), Грузии (7%) и Казахстане (5,4%). Меньше выросли цены в Украине (на 4,1%), Кыргызстане (на 3,1%), России (на 3%), Литве (на 2,7%), Азербайджане, Латвии (в обеих странах на 2,3%), Эстонии (на 1,8%) и Армении (на 0,7%). В Туркменистане данные не опубликованы.

В декабре цены в Беларуси повысились на 0,5% — это седьмое место вместе с Азербайджаном. Впереди оказались Узбекистан (1,7%), Армения (1,3%), Кыргызстан, Молдова (по 0,9%), Таджикистан (0,8%) и Казахстан (0,7%). Меньше была инфляция в Грузии, России (по 0,4%) и Литве (0,3%). В Латвии и Украине цены снизились на 0,2%, в Эстонии — на 0,3%, информируют naviny.by .

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за год на 4,7% (за декабрь — на 0,4%).

В 2018 году Беларусь заняла четвертое место по росту потребительских цен на территории бывшего СССР (5,6%), в 2017-м — девятое (4,6%), в 2016-м — третье (10,6%).