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Об установлении запрета любительского рыболовства

22.01.2020 15:17 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 21 января 2020 года №68

Об установлении запрета любительского рыболовства

На основании пункта 104 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580, в целях создания благоприятных условий для роста вселенной рыбы на водоемах национального парка в соответствии с требованиями рыболовно-биологических обоснований,, зарыбления рыболовных угодий Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща», Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить запрет на любительское рыболовство в период с 1 февраля 2020 года по 31 декабря 2022 года на следующих водных рыболовных угодьях (на водоемах):

  • пруд «Хмелевской» квартал 677 (выдел 4), Королево-Мостовского лесничества, площадью 67 га,
  • пруд «Промежуточный» кварталы 646 (выдел 2), 677 (выдел 5), 678 (выдел 3) Королево-Мостовского лесничества, площадью 6,4 га,
  • водохранилище «Ляцкое» – квартал 647 (выдела 11, 12), 648 (часть выдела 7), 679 (выдела 1, 32, 33), 680 (выдел 1) Королево-Мостовского лесничества, площадью 78,5 га (с 1 марта по 30 ноября ежегодно с 2020 по 2022 г.г.).

2. Информировать о принятом Каменецким районным исполнительным комитетом решении Брестский областной исполнительный комитет для последующего уведомления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

3. Данное решение разместить в районной газете «Навіны Камянеччыны» и на интернет-странице «Каменецкий район» на сайте Брестского облисполкома не позднее 5 дней до вступления решения в силу.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Беловежская пуща».

Исполняющий обязанности председателя райисполкома В.С. Ковальчук

Управляющий делами А.А. Жукович

 
 
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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 21 января 2020 года №68 Об установлении запрета любительского Сообщение Об установлении запрета...
 
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