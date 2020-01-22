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Об установлении запрета любительского рыболовства
22.01.2020 15:17 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 21 января 2020 года №68
Об установлении запрета любительского рыболовства
На основании пункта 104 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580, в целях создания благоприятных условий для роста вселенной рыбы на водоемах национального парка в соответствии с требованиями рыболовно-биологических обоснований,, зарыбления рыболовных угодий Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща», Каменецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить запрет на любительское рыболовство в период с 1 февраля 2020 года по 31 декабря 2022 года на следующих водных рыболовных угодьях (на водоемах):
2. Информировать о принятом Каменецким районным исполнительным комитетом решении Брестский областной исполнительный комитет для последующего уведомления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.
3. Данное решение разместить в районной газете «Навіны Камянеччыны» и на интернет-странице «Каменецкий район» на сайте Брестского облисполкома не позднее 5 дней до вступления решения в силу.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Беловежская пуща».
Исполняющий обязанности председателя райисполкома В.С. Ковальчук
Управляющий делами А.А. Жукович
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Решение Каменецкого районного исполнительного комитета от 21 января 2020 года №68 Об установлении запрета любительского Сообщение Об установлении запрета...
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