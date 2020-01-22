|
А вы знали, что Соболенко и Саснович проиграли на Australian Open лесбиянкам? Рассказываем о них
Источник материала: Tut.by
Примерно каждая десятая теннисистка в женском туре лесбиянка,
Саснович играла с возлюбленной другой теннисистки: они целуются после матчей и призывают открыться игроков-геев
Профиль
Партнером Миннен — является другая бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк (47 WTA). Ей 25 лет. У нее за плечами четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2015 году и победа над игроком из топ-3 на Уиблдоне-2018.
О том, что они лесбиянки, Элисон рассказала в телевизионном интервью в марте 2018 года.
— Я не считаю эту тему табуированной, так как отношения [с Грит Миннен] делают меня счастливой, —
Элисон считает, что к тому, какой она ориентации, привела травля, с которой она столкнулась в подростковом возрасте в коллективе теннисистов. Мальчики называли ее некрасивой. Элисон пережила психологическую травму и лишь к 22 годам, то есть когда вступила в отношения с Грит, выбралась из кризиса.
Летом 2018-го на Уиблдонском турнире Грит поздравила Элисон с победой в матче страстным поцелуем. Через год здесь же, на Уимблдоне, в парном разряде впервые выступил дуэт открытых лесбиянок — Элисон и Грит. Элисон через медиа
— Среди действующих теннисистов, должно быть, есть геи, — говорит ван Эйтванк. — Будь я мужчиной, пойти на каминг-аут было бы сложнее [из-за стереотипов].
Летом 2019-го Элисон и Грит впервые сыграли друг против друга на турнире в немецком Карслруэ. Поединок затянулся — 6:4, 1:6, 6:1 в пользу Элисон, а после его окончания девушки поцеловались в губы.
На прошлогоднем US Open Элисон и Грит вместе с легендой мирового тенниса и тоже открытой лесбиянкой Билли Джин Кинг (на фото ниже — вместе со своей партнершей-теннисисткой Иланой Клосс) приняли участие в ЛГБТ-встрече «Любить всех: открытый разговор».
— Намного сложнее было сказать семье, чем миру. Удивительно то, что нас ждала только позитивная реакция. В раздевалке с игроками у нас не было никаких проблем, —
Соперница Соболенко перед последним сезоном в карьере тоже пошла на каминг-аут
Для некогда шестой ракетки мира испанки Суарес-Наварро, с которой в первом раунде АО
Под фото Карла разместила фразу, которую приписывают мексиканской художнице Фриде Кало: «Живи с тем, кто дает тебе жизнь».
Не все в теннисном сообществе рады позиции Карлы, Элисон и Грит
В 2020 году промотировать открытый чемпионат Австралии позвали человека гомофобских взглядов — еще одну легенду тенниса Маргарет Корт из Австралии. Поводом для приглашения Маргарет стало 50-летие со дня ее победы в Мельбурне. Кстати, ее имя носит третий по значимости стадион на AО.
В 2017-м Корт
— Это все от дьявола, — сказала она. — Но это также то, что делал Гитлер, и то, что делал коммунизм, — влиял на сознание детей. Поразить умы детей — это целый заговор, который мы видим в нашей стране и во всем мире. […] И мы здесь, чтобы помочь [нашим детям] победить [дьявола].
В 2019-м Корт говорила о том, что она «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY рассказывает про гомосексуализм в теннисе на примере Грит Миннен и Карлы Суарес-Наварро.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)