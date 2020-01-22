А вы знали, что Соболенко и Саснович проиграли на Australian Open лесбиянкам? Рассказываем о них

Источник материала: Tut.by

Примерно каждая десятая теннисистка в женском туре лесбиянка, утверждает бывший игрок Екатерина Бычкова из России. Не беремся утверждать, так это или нет, и тем не менее обе белоруски на старте Australian Open в одиночном разряде потерпели поражения от открытых лесбиянок. SPORT.TUT.BY рассказывает про Грит Миннен и Карлу Суарес-Наварро.

Саснович играла с возлюбленной другой теннисистки: они целуются после матчей и призывают открыться игроков-геев

Профиль обидчицы Александры Саснович на АО-2020 — бельгийки Грит Миннен — на сайте Женской теннисной ассоциации заполнен неполностью. Грит в 22 года известна не только спортивными результатами, но и своей нетрадиционной сексуальной ориентацией — с тех пор, как ее партнер совершила каминг-аут.

Партнером Миннен — является другая бельгийская теннисистка Элисон ван Эйтванк (47 WTA). Ей 25 лет. У нее за плечами четвертьфинал «Ролан Гаррос» в 2015 году и победа над игроком из топ-3 на Уиблдоне-2018.

О том, что они лесбиянки, Элисон рассказала в телевизионном интервью в марте 2018 года.

— Я не считаю эту тему табуированной, так как отношения [с Грит Миннен] делают меня счастливой, — призналась ван Эйтванк. — Вскоре мы станем жить вместе и покажем всему миру, как мы супер счастливы. […] Никто не должен объяснять, почему он лесбиянка или гей, так как это не заболевание. Наши родители счастливы, ведь мы открыто выражаем чувства.

Элисон считает, что к тому, какой она ориентации, привела травля, с которой она столкнулась в подростковом возрасте в коллективе теннисистов. Мальчики называли ее некрасивой. Элисон пережила психологическую травму и лишь к 22 годам, то есть когда вступила в отношения с Грит, выбралась из кризиса.

Летом 2018-го на Уиблдонском турнире Грит поздравила Элисон с победой в матче страстным поцелуем. Через год здесь же, на Уимблдоне, в парном разряде впервые выступил дуэт открытых лесбиянок — Элисон и Грит. Элисон через медиа призвала общественность поддержать однополые отношения в теннисе, что, по ее мнению, поможет открыться другим игрокам, в том числе мужчинам.

— Среди действующих теннисистов, должно быть, есть геи, — говорит ван Эйтванк. — Будь я мужчиной, пойти на каминг-аут было бы сложнее [из-за стереотипов].



Грит Миннен (слева) целует Элисон ван Эйтванк, которая одержала победу в матче одиночного разряда на Уимблдоне-2018. Фото: Reuters

Летом 2019-го Элисон и Грит впервые сыграли друг против друга на турнире в немецком Карслруэ. Поединок затянулся — 6:4, 1:6, 6:1 в пользу Элисон, а после его окончания девушки поцеловались в губы.

На прошлогоднем US Open Элисон и Грит вместе с легендой мирового тенниса и тоже открытой лесбиянкой Билли Джин Кинг (на фото ниже — вместе со своей партнершей-теннисисткой Иланой Клосс) приняли участие в ЛГБТ-встрече «Любить всех: открытый разговор».

— Намного сложнее было сказать семье, чем миру. Удивительно то, что нас ждала только позитивная реакция. В раздевалке с игроками у нас не было никаких проблем, — передает слова Грит Миннен сайт открытого чемпионата США.

Соперница Соболенко перед последним сезоном в карьере тоже пошла на каминг-аут

Для некогда шестой ракетки мира испанки Суарес-Наварро, с которой в первом раунде АО встречалась Арина Соболенко, сезон 2020 года станет последним в карьере. Прежде чем войти в него 31-летняя Карла через Instagram совершила каминг-аут. Она представила подписчикам свою девушку Марту.

Под фото Карла разместила фразу, которую приписывают мексиканской художнице Фриде Кало: «Живи с тем, кто дает тебе жизнь».

Не все в теннисном сообществе рады позиции Карлы, Элисон и Грит

В 2020 году промотировать открытый чемпионат Австралии позвали человека гомофобских взглядов — еще одну легенду тенниса Маргарет Корт из Австралии. Поводом для приглашения Маргарет стало 50-летие со дня ее победы в Мельбурне. Кстати, ее имя носит третий по значимости стадион на AО.

В 2017-м Корт сравнила борцов за однополые браки с Адольфом Гитлером, а причиной самоопределения детей как трансгендеров назвала влияние дьявола.

— Это все от дьявола, — сказала она. — Но это также то, что делал Гитлер, и то, что делал коммунизм, — влиял на сознание детей. Поразить умы детей — это целый заговор, который мы видим в нашей стране и во всем мире. […] И мы здесь, чтобы помочь [нашим детям] победить [дьявола].

В 2019-м Корт говорила о том, что она « любит гомосексуалистов » и видит их в церкви, в которую ходит. Однако изменять своим убеждениям Маргарет не намерена.



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