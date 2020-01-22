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Леонид Дмитраница покинул БАТЭ

22.01.2020 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По истечении срока действия контракта ФК БАТЭ покинул директор по развитию Леонид Дмитраница.

"На протяжении шести лет в рядах "желто-синих" авторитетный специалист всегда трудился очень качественно, на совесть, каждый день ставя перед собой и подчиненными и успешно решая самые разные задачи. Причем не делил их по степени важности, личным примером демонстрируя, что значит профессионализм и стопроцентная преданность своему делу!

Леонид Федорович, огромное спасибо от лица клубного офиса за плодотворную работу, за вклад в развитие БАТЭ, за переданный опыт! Не сомневаемся, что Вы с честью примете любой новый карьерный вызов и продолжите делать очень многое во благо белорусского футбола!" — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.
 
 
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По истечении срока действия контракта ФК БАТЭ покинул директор по развитию Леонид Дмитраница.
 
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