Леонид Дмитраница покинул БАТЭ

"На протяжении шести лет в рядах "желто-синих" авторитетный специалист всегда трудился очень качественно, на совесть, каждый день ставя перед собой и подчиненными и успешно решая самые разные задачи. Причем не делил их по степени важности, личным примером демонстрируя, что значит профессионализм и стопроцентная преданность своему делу!





Леонид Федорович, огромное спасибо от лица клубного офиса за плодотворную работу, за вклад в развитие БАТЭ, за переданный опыт! Не сомневаемся, что Вы с честью примете любой новый карьерный вызов и продолжите делать очень многое во благо белорусского футбола!" — говорится в сообщении официального сайта БАТЭ.