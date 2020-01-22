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Новые жилые кварталы Могилева хотят застроить «электродомами». Рассказываем, что это

22.01.2020 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Электродома» массово начнут строить в Могилевской области, сообщил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Кухарев во время встречи с трудовым коллективом стройтреста № 12. Подробности рассказывают Mogilevnews.by.


Этот многоквартирный «электродом» находится в Гродно

От привычного многоэтажного жилья отличие «электродомов» в первую очередь в том, что «электродома» не будут встроены в существующую систему центрального отопления. Основное преимущество такого жилья для живущих в нем — возможность включить горячую воду или отопление в любое время года, то есть периодов отключения горячей воды не будет. К тому же на эти дома будут распространяться дешевые тарифы на электроэнергию для отопления с обязательным наличием двух счетчиков в каждой квартире: один для подсчета киловатт, потраченных на отопление, электроводонагрев и электрополотенцесушитель, второй — киловатты, расходуемые остальным электрооборудованием.

В Могилеве начинается освоение двух новых площадок, выделенных под строительство многоэтажного жилья: Спутник-2 (продолжение Спутника-1) и возле завода «Техноприбор». Владимир Кухарев предложил их застроить «электродомами», что еще и дешевле в разделе прокладки инженерной инфраструктуры.

В Беларуси уже построены первые экспериментальные электрические многоэтажки. Почитать о них — и технологии — подробнее можно здесь.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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В Беларуси уже построены первые экспериментальные электрические многоэтажки.
 
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