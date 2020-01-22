На МКАД водитель Hyundai собрал «паровоз» из четырех авто: пострадали два человека

Источник материала: Tut.by

Четыре автомобиля столкнулись днем 22 января на МКАД, пострадали два человека. Об этом сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

По предварительной информации, водитель Hyundai ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень в крайней левой полосе. На 45-м километре из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в Mercedes. От удара последний продвинулся вперед и столкнулся с Peugeot, а тот въехал в Renault Logan.

Водители Hyundai и Mercedes для осмотра были доставлены в больницу.