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На МКАД водитель Hyundai собрал «паровоз» из четырех авто: пострадали два человека
Источник материала: Tut.by
Четыре автомобиля столкнулись днем 22 января на МКАД, пострадали два человека. Об этом
По предварительной информации, водитель Hyundai ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень в крайней левой полосе. На 45-м километре из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в Mercedes. От удара последний продвинулся вперед и столкнулся с Peugeot, а тот въехал в Renault Logan.
Водители Hyundai и Mercedes для осмотра были доставлены в больницу.
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Авария произошла днем 22 января на 45-м километре внешнего кольца МКАД.
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