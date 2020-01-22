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На МКАД водитель Hyundai собрал «паровоз» из четырех авто: пострадали два человека

22.01.2020 16:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре автомобиля столкнулись днем 22 января на МКАД, пострадали два человека. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ

По предварительной информации, водитель Hyundai ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень в крайней левой полосе. На 45-м километре из-за несоблюдения безопасной дистанции он врезался в Mercedes. От удара последний продвинулся вперед и столкнулся с Peugeot, а тот въехал в Renault Logan.

Водители Hyundai и Mercedes для осмотра были доставлены в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла днем 22 января на 45-м километре внешнего кольца МКАД.
 
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