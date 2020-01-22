Вручены дипломы творческого детско-юношеского конкурса «Природа и животный мир Беларуси»

Источник материала: Газета Авангард

Сегодня председатель Гомельской ООС РГОО «БООР» Сергей Марченко и директор Буда-Кошелевской РОС РГОО «БООР» Александр Машков вручили дипломы участникам конкурса «Природа и животный мир Беларуси».

Учащийся гимназии райцентра Сергей Слепченко, занявший первое место в области и второе по республике в номинации «Рисунок», награжден дипломами и памятными подарками.











Учащийся Буда-Люшевской школы Александр Лагодич занял второе место в области в номинации «Фотография», награжден дипломом и призом.







А еще ребятам вручили билеты членов юных охотников и рыболовов.





Ирина ШУТОВА

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