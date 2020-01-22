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Вручены дипломы творческого детско-юношеского конкурса «Природа и животный мир Беларуси»

22.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Сегодня председатель Гомельской ООС РГОО «БООР» Сергей Марченко и директор Буда-Кошелевской РОС РГОО «БООР»  Александр Машков вручили дипломы участникам конкурса «Природа и животный мир Беларуси».

Учащийся гимназии райцентра Сергей Слепченко, занявший первое место в области и второе по республике в номинации «Рисунок»,  награжден дипломами и памятными подарками.

Вручены дипломы творческого детско-юношеского конкурса «Природа и животный мир Беларуси»
Вручены дипломы творческого детско-юношеского конкурса «Природа и животный мир Беларуси»
Вручены дипломы творческого детско-юношеского конкурса «Природа и животный мир Беларуси»
Вручены дипломы творческого детско-юношеского конкурса «Природа и животный мир Беларуси»

Учащийся  Буда-Люшевской школы Александр Лагодич занял второе место в области в номинации «Фотография», награжден дипломом и призом.

Вручены дипломы творческого детско-юношеского конкурса «Природа и животный мир Беларуси»
Вручены дипломы творческого детско-юношеского конкурса «Природа и животный мир Беларуси»

А еще ребятам вручили билеты членов юных охотников и рыболовов.

Вручены дипломы творческого детско-юношеского конкурса «Природа и животный мир Беларуси»

Ирина ШУТОВА

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Сегодня председатель Гомельской ООС РГОО «БООР» Сергей Марченко и директор Буда-Кошелевской РОС РГОО "БООР"  Александр Машков вручили дипломы...
 
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