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Имейте ввиду: 23 января днем литовцы не будут оформлять машины в "Котловке"

22.01.2020 16:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Двухчасовую паузу в оформлении транспортных средств возьмет литовская таможня в пункте пропуска Котловка-Лаворишкес в четверг, 23 января.

По данным, которые поступили от литовской таможенной службы белорусским коллегам, в течение двух часов – с 11:00 до 13:00 по литовскому времени (с 12:00 до 14:00 по белорусскому) 23 января 2020 года они не смогут оформлять транспортные средства в пункте пропуска "Лаворишкес" ("Котловка" с белорусской стороны границы). 

Причина временных неудобств – отключение электричества на время ремонтных работ.

Таможня просит учитывать данную информацию всех, кто планирует пересекать белорусско-литовскую границу.
 
 
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Двухчасовую паузу в оформлении транспортных средств возьмет литовская таможня в пункте пропуска Котловка-Лаворишкес в четверг, 23 января.
 
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