По данным, которые поступили от литовской таможенной службы белорусским коллегам, в течение двух часов – с 11:00 до 13:00 по литовскому времени (с 12:00 до 14:00 по белорусскому) 23 января 2020 года они не смогут оформлять транспортные средства в пункте пропуска "Лаворишкес" ("Котловка" с белорусской стороны границы).





Причина временных неудобств – отключение электричества на время ремонтных работ.





Таможня просит учитывать данную информацию всех, кто планирует пересекать белорусско-литовскую границу.











