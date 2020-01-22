Lexus для путешествий: внедорожник GX оснастили складной палаткой на крыше

Источник материала: Tut.by

На проходящем в эти дни автосалоне в Монреале представлен новый вариант доработки рамного внедорожника Lexus GX. Машина получила приставку Overland в обозначении и дебютировала в статусе концепта.





Как и показанный в прошлом году в США шоу-кар Lexus GX Off-Road Concept , новый концепт-кар на базе GX укомплектовали разнообразным оборудованием для вылазок на тяжелое бездорожье. GX Overland снабдили приподнятой подвеской с оригинальными рычагами и амортизаторами с выносными резервуарами, силовыми бамперами, кронштейном для запаски сзади и «зубастыми» шинами Toyo Open Country.





Днище GX Overland закрыто полноразмерной защитой, а под порогами смонтированы усилители. Впрочем, главной особенностью шоу-кара стала большая складная палатка на крыше — наряду с богатой отделкой салона и оснащением. Сиденья и подлокотники обтянуты кожей красного цвета, имеются декоративные алюминиевые и деревянные вставки и аудиосистема Mark & Levinson с 17 динамиками, а в распоряжении седоков заднего ряда — развлекательная система со встроенными в подголовники передних кресел экранами.





Силовой агрегат остался без изменений — в движение GX Overland приводит 4,6-литровый атмосферный V8 мощностью 301 л.с. и с 446 Нм крутящего момента. В трансмиссии — 6-ступенчатый «автомат» и постоянный полный привод.





В канадском подразделении Lexus не обмолвились о том, какие из продемонстрированных на концепте аксессуаров будут доступны для заказа у дилеров — по всей видимости, GX Overland так и останется шоу-каром, демонстрирующим возможности доработки флагманского внедорожника Lexus.