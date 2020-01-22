23 января «Белпочта» проведет акцию «День ручного письма»

Источник материала: Газета Авангард

Ежегодно 23 января во всем мире отмечается День почерка (День ручного письма). Этот праздник призван напомнить всем о неповторимости почерка каждого человека, уникальности ручного письма.

Растущая с каждым годом популярность компьютеров и гаджетов постепенно уводит современного человека от возможности выразить свои мысли, написав их на бумаге. А ведь открытки и письма, написанные вами от руки, будут долгое время радовать ваших адресатов и напоминать о вас!

23 января 2020 года РУП «Белпочта» в выделенных отделениях почтовой связи республики проведет акцию «День ручного письма».

В этот день клиенты смогут приобрести почтовые карточки или конверты с открытками, написать теплые слова в адрес родных и друзей, а сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку Беларуси! Подпишите открытку близкому человеку. Вы увидите, сколько радости ему доставит такой знак внимания!

В Буда-Кошелево открытки можно будет отправить в отделении почтовой связи по адресу: ул. Головачева, 14.