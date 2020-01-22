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Позняковцев оштрафовали за нежелание платить милиции за "Дзяды" - партию могут ликвидировать
Источник материала: Партизан
Суд Московского района Минска оштрафовал Консервативно-христианскую партию БНФ по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия) на 50 базовых величин (1 350 рублей) за неоплату услуг милиции за якобы охрану акции на "Дзяды-2019", сообщает naviny.by.
Как отмечают правозащитники "
Партия организовала шествие в Куропаты и митинг 3 ноября 2019 года, а также акцию в Лошицком Яру 10 ноября. Обе акции были санкционированы минскими властями. В ходе акции задержаний не было.
Заместитель председателя КХП БНФ Юрий Беленький на суде сообщил, что партия не заключала договор на охрану, так как не имела нужды в охране — сама обеспечивала порядок на акции.
По его мнению, «данная ситуация регулируется Гражданским кодексом и в действиях партии нет состава административного правонарушения».
Но несмотря на это судья Татьяна Мотыль оштрафовала партию на 50 базовых величин (1350 рублей). Беленький считает штраф незаконным и собирается его обжаловать.
Как объясняет правозащитник "Весны" Валентин Стефанович, в таком случае КХП БНФ может грозить даже ликвидация.
Так, согласно статье 32 Закона "О политических партиях" политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного Суда за однократное нарушение законодательства о массовых мероприятиях в случаях, предусмотренных законодательными актами.
Кстати, 9 декабря прошлого года за то же штрафовали на 765 рублей лично Беленького — на шествие в Куропаты получили также разрешение Миноблисполкома, но не стали оплачивать услуги милиции.
Напомним, в прошлом году платить милиции отказались организаторы минского митинга-концерта на День Воли.
Они объясняли это тем, что услуги выполнялись некачественно: неизвестные «люди в штатском» похитили с площадки, которая была под охраной милиции, бывшего лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича и сопредседателя БХД Виталия Рымашевского, милиционеры в форме отказались реагировать на это.
Из-за несогласия с оплатой услуг милиции в прошлом году оппозиция решила не проводить традиционный «Чернобыльский шлях». На акцию по личной инициативе вышли около 30 человек.
Позже по той же причине независимые профсоюзы отказались от «Первомая».
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Суд Московского района Минска оштрафовал Консервативно-христианскую партию БНФ по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка проведения массового мероприятия) на 50 базовых...
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