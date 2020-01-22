Весны ", это первый случай, когда политическую партию штрафуют по обновленной статье 23.34 КоАП. Как отмечают правозащитники "", это первый случай, когда политическую партию штрафуют по обновленной статье 23.34 КоАП.





Партия организовала шествие в Куропаты и митинг 3 ноября 2019 года, а также акцию в Лошицком Яру 10 ноября. Обе акции были санкционированы минскими властями. В ходе акции задержаний не было.





Заместитель председателя КХП БНФ Юрий Беленький на суде сообщил, что партия не заключала договор на охрану, так как не имела нужды в охране — сама обеспечивала порядок на акции.





По его мнению, «данная ситуация регулируется Гражданским кодексом и в действиях партии нет состава административного правонарушения».





Но несмотря на это судья Татьяна Мотыль оштрафовала партию на 50 базовых величин (1350 рублей). Беленький считает штраф незаконным и собирается его обжаловать.









Как объясняет правозащитник "Весны" Валентин Стефанович, в таком случае КХП БНФ может грозить даже ликвидация.





Так, согласно статье 32 Закона "О политических партиях" политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного Суда за однократное нарушение законодательства о массовых мероприятиях в случаях, предусмотренных законодательными актами.





Кстати, 9 декабря прошлого года за то же штрафовали на 765 рублей лично Беленького — на шествие в Куропаты получили также разрешение Миноблисполкома, но не стали оплачивать услуги милиции.





Напомним, в прошлом году платить милиции отказались организаторы минского митинга-концерта на День Воли.









Они объясняли это тем, что услуги выполнялись некачественно: неизвестные «люди в штатском» похитили с площадки, которая была под охраной милиции, бывшего лидера «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича и сопредседателя БХД Виталия Рымашевского, милиционеры в форме отказались реагировать на это.





Из-за несогласия с оплатой услуг милиции в прошлом году оппозиция решила не проводить традиционный «Чернобыльский шлях». На акцию по личной инициативе вышли около 30 человек.





Позже по той же причине независимые профсоюзы отказались от «Первомая».



