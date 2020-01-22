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Баварские студенты разделись, чтобы помочь коалам

22.01.2020 16:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студенты и студентки из Германии разделись для календаря. Половина прибыли от его продаж пойдет на помощь животным, пострадавшим от лесных пожаров в Австралии, пишет dw.


Из-за сильных пожаров в Австралии под угрозой уничтожения оказались многие виды животных. Только вдумайтесь: погибла половина популяции коал!

Страшные последствия разбушевавшейся стихии никого не могут оставить равнодушным. Студенты факультета ветеринарной медицины Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана (LMU) решили внести свой вклад в спасение животных, выживших после лесных пожаров.

Будущие ветеринары разделись, чтобы собрать средства на благотворительные цели и празднование своего выпускного. «Сначала мы просто хотели найти возможности для финансирования нашего выпускного, — рассказывает Макс Вит (Max Wieth), один из авторов этого проекта, в интервью DW. — А потом пришли к идее с этим календарем».


Горячим ребятам пришлось померзнуть: съемки для календаря проходили в октябре 2019 года

Один экземпляр календаря с обнаженными студентами стоит 25 евро. На благотворительность студенты пожертвуют ровно половину прибыли от продажи календаря. Некоторые студенты и студентки ветеринарного факультета уже успели побывать и на практике в Австралии. Одна из будущих выпускниц отправитья на работу в пострадавший от пожара регион сразу после сдачи госэкзамена.

Идея создания такого календаря принадлежит Максу Виту, Юле Рус (Jule Ruß), Георгу Дюрингеру (Georg Düringer) и Вере Зоммерер (Vera Sommerer). Надо сразу сказать, что сама по себе идея не новая. Немецкие студенты, да и не только студенты, уже и раньше раздевались ради благотворительных и других благородных целей. Много шуму наделал календарь на 2016 год студентов факультета ветеринарной медицины Свободного университета Берлина.


37 студентов обоего пола приняли участие в откровенной фотосессии. «Мы объявили набор и пригласили всех желающих принять участие в съемках. И были удивлены тем, как много откликнулось, — говорит Юле. — А вот ребят на нашем факультете, конечно, не так много, поэтому с этим были сложности».

И действительно на фотографиях не профессиональные модели, а баварские студенты? «Нам многие уже сказали, что это наверняка профессиональные модели. Но это не так. В съемках участвовали только студенты выпуска 2020 года. И мы никакого кастинга не проводили. Каждый, кто хотел, принял участие», — говорит Макс.

Съемки проводились в октябре прошлого года. Студентам пришлось немного померзнуть, ведь температуры в это время года уже низкие. Из 24 съемочных дней только два были солнечными, часто шел дождь. Места для съемок выбрали не только в Баварии, но также в Австрии и в заповеднике неподалеку от Чехии.


Енот-полоскун, альпака, домашняя коза, собаки и кошки, — все они позировали вместе с обнаженными студентами и студентками. Самой сложной была работа с альпакой. Парнокопытное животное вело себя перед камерой весьма капризно. Альпака покидала съемочную площадку в самый неподходящий момент, плевалась и делала нефотогеничные гримасы. Своенравным оказался и пятнистый леопардовый эублефар. Филин уселся на голову модели и долго не хотел слезать.

Преподаватели Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана о смелой фотосессии ничего не знали. Они впервые услышали об этом, когда студенты представили уже готовый календарь. «Они нас очень поддержали, — говорит Макс. — И некоторые приобрели экземпляр для себя».

Баварские студенты уверены, что их календарь можно спокойно повесить и в офисе, и в ветеринарной практике, где они будут работать после окончания вуза. Они не делали ставку на сексапил, заверяют студенты. Но календарь все-таки получился весьма откровенным.

 
 
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Половина прибыли от его продаж пойдет на помощь животным.
 
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