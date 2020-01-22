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В Минской области за 2020 год построят 1 млн кв.м. жилья
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новые метры. В 2020 году в области планируют построить миллион квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В лидерах – Смолевичский, Молодечненский и Борисовский районы. Но, как и в прошлом году, самым богатым на новоселье стало Пристоличье.
Екатерина Михаленя, главный специалист отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите Минского райисполкома:
Первые в очереди на новые квартиры – многодетные семьи. В поселке Боровляны, например, таких более 250, они получат возможность построиться уже в 2020 году. Здесь же также планируется возвести дом для сотрудников РНПЦ имени Александрова и областной клинической больницы.
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Новости Беларуси. Новые метры. В 2020 году в области планируют построить миллион квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Где в Беларуси...
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