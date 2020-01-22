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Президентом Греции впервые стала женщина

22.01.2020 17:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Президентом Греции впервые стала женщина

Греческий парламент избрал Екатерину Сакеллоропулу президентом страны. Она стала первой женщиной на посту президента Греции.

Кандидатуру 63-летней Сакелларопулы поддержал 261 депутат из 300. Для избрания президентом Сакелларопулу достаточно было набрать 200 голосов. В частности, за нее проголосовали представители партии «Новая демократия», а также оппозиционных левых партий.

Она будет занимать пост президента страны на протяжении пяти лет, а к своим полноправным обязанностям приступит с 13 марта, когда закончится срок полномочий действующего главы государства Прокописа Павлопулоса.

До этого Сакелларопулу занимала пост председателя Госсовета – Верховного административного суда. Ее кандидатуру предложил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Согласно законодательству Греции, президент страны выполняет по большей части номинальный и церемониальный характер.

Тем не менее, президент является главнокомандующим вооруженных сил государства и именно он утверждает состав правительства и подписывает новые законы. В то же время, основная власть в стране принадлежит парламенту, который принимает решения и работает над усовершенствованием законодательства.

 
 
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Греческий парламент избрал Екатерину Сакеллоропулу президентом страны. Она стала первой женщиной на посту президента Греции.
 
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