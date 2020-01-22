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На что мы обрекаем наших потомков! Демонтаж "Фукусимы" займет 44 года и обойдется в $3,6 млрд

22.01.2020 17:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Демонтаж четырех реакторов японской атомной электростанции "Фукусима-2" займет 44 года, сообщило новостное агентство Kyodo.

Согласно плану компании-оператора станций TEPCO, который она в текущем году представит Агентству по ядерному регулированию Японии, станцию будут разбирать в четыре этапа: десять лет уйдет на подготовку, 12 – на демонтаж оборудования, 11 – на извлечение корпусов реакторов и еще столько же – на разборку здания АЭС, передает sputnik.by.

В конце демонтажа на переработку вывезут более 9,5 тысячи тепловыделяющих элементов, хранящихся в охлаждающих бассейнах "Фукусимы-2", и 544 неиспользованных единиц топлива.

На все работы TEPCO планирует потратить около 3,6 миллиарда долларов США.

АЭС "Фукусима-2" не функционирует с 2011 года, решение о ее демонтаже было принято в июле 2019-го. 

Станцию закрыли после сильнейшего землетрясения, вызвавшего цунами, затопившего энергоблоки АЭС, что привело к остановке системы охлаждения реакторов. 

Авария на "Фукусиме-1" была признана крупнейшей после катастрофы в Чернобыле.

Напомним, Беларусь строит АЭС в Островце. 



Планируется, что она заработает до конца этого года. Но рано или поздно нашим потомкам также придется ее демонтировать, если, не дай Бог, мы все до этого не взлетим на воздух...
 
 
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Демонтаж четырех реакторов японской атомной электростанции "Фукусима-2" займет 44 года, сообщило новостное агентство Kyodo.
 
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