Источник материала: Новости Волковыска

«Белпочта» 23 января 2020 года отметит День почерка или День ручного письма. Этот праздник призван напомнить всем о неповторимости почерка каждого человека, уникальности ручного письма.

Чтобы отметить праздник вместе с остальным миром, «Белпочта» проведет «День ручного письма» в избранных отделениях почтовой связи по всей Беларуси.

Волковычане 23 января смогут купить почтовые карточки или конверты с открытками, написать в адрес своих родных, близких или друзей теплые пожелания. Сотрудники «Белпочты» бесплатно доставят их в любой уголок страны.

В наш электронный век многие забыли, что значит отправлять обычные бумажные открытки. А вы только вспомните, сколько радостных эмоций может принести красочный конвертик в почтовом ящике!

В Волковыске акция пройдет с 11 до 13 в отделении №6 по улице Советская, 13

Если Вы ни разу не были на почте, то 23 января есть повод все-таки туда заглянуть!