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Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

22.01.2020 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Героиня очередной статьи Зелёного портала из цикла люди «эко» – брестчанка Галина Ярощук.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Известность пришла к Галине Ярощук после того, как её семья своими силами начала строить соломенный экодом. Но как знать, может, вскоре женщина станет ещё и законодательницей экомоды: из-под её рук выходят красивые аксессуары и элементы декора для дома.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Теперь у нас закалённые калифорнийские черви

– Во времена моей молодости максимально экологичным поступком была уборка за собой мусора после пикника – тогда не проводилась какая-либо прямая экополитика. К сожалению, осознанные мысли на эту тему появились у меня уже во взрослом возрасте.

Лет 15 назад с подачи мужа мы начали задумываться о возможностях рационального использования отходов – он раздобыл где-то калифорнийских червей.

Это сейчас применение компостных червей стало достаточно популярным, а тогда было в диковинку. Муж обустроил во дворе яму для пищевых отходов, и мы запустили туда «жильцов».

Правда, как оказалось, их надо было содержать в отдельном контейнере, а мы поселили в природную среду… Зато теперь у нас живёт своё, закалённое поколение белорусско-калифорнийских червей. За два года они перерабатывают продукты в гумус, который мы с успехом используем на грядках.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Первое глобальное для себя экорешение мы приняли пять лет назад, когда решили построить дом из соломы и переехать из города в деревню. Это поступок, который меняет всю жизнь.

Наверное, мы устали от города.

Думаю, сыграло свою роль и то, что за последнее время появилось множество экопозитивных движений. Меня поразило, что в основном этим занимается молодёжь.

Когда несколько лет назад детям в Домачевской школе презентовали экоспорт Green Workout, им настолько понравилась идея убирать мусор нестандартным способом, что они сами подхватили это движение. Теперь вместо обычных субботников у них проходят экосоревнования.

Я поняла, насколько нетрадиционные действия привлекают людей, заставляют задуматься. Может быть, и наш соломенный дом обратит чьё-то внимание на вопросы экологичности. У нас уже появились последователи. Рада, что удалось кого-то этим заразить.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Мы собираем два пакета грибов и четыре – мусора

Сейчас практически вся жизнь моей семьи состоит из экопривычек. Мимо нас уже не пройдут интересные идеи, мы вытаскиваем их из интернета и претворяем в жизнь.

В прошлом году попробовали выращивать овощи на соломе. Может, и не получился тот урожай, который мог бы – не знали, что солому надо было использовать полежавшую хотя бы несколько месяцев.

Но все равно обрели ценный опыт создания пермакультуры, вырастили помидоры, огурцы, тыквы и маленькие арбузики. В этом году рассчитываем на больший урожай.

Даже тихая охота у нас проходит с экоуклоном – охотимся за отходами жизнедеятельности людей, которые прошли до тебя. Как оказалось, собирать мусор может быть намного интереснее, чем грибы.

Я как городской житель ищу грибы не очень умело. Зато мы с мужем соревнуемся, кто собрал больше мусора.

Получается примерно в таких пропорциях: два маленьких пакета с грибами, которых хватит разве что на супчик, и четыре больших пакета мусора – в основном это пластик, стекло, металл.

Неприятно поражает, что новый мусор в лесу появляется регулярно. Очевидно, его выбрасывают местные жители из близлежащей деревни. Мы собираем и приносим обратно, ставим мешки около своего участка.

Надеемся, что рано или поздно кто-то из деревенских обратит внимание на количество пакетов, увозимых от нас мусорной машиной, и захочет разузнать об этом подробнее…

Раньше я стеснялась за кем-то поднять мусор, валяющийся вдоль обочины, теперь – нет.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

У мамы стояли трёхлитровые банки с полевыми цветами

Самые первые воспоминания из детства о природе связаны с моей семьёй. Отец был военный, мама госслужащая. Жили в военных городках, чаще в крупных городах.

Каждые выходные мы с родителями обязательно выезжали за пределы города, на природу – на берег реки или даже простого канала в поле. Невозможно забыть ощущения, когда ты лежишь на покрывале и смотришь на небо, а потом переворачиваешься на живот и рассматриваешь траву, муравьев.

Мама любила полевые цветы. Дома всегда стояли трёхлитровые банки с большими сезонными букетами. Это сейчас я предпочла бы оставить цветы расти, а тогда с удовольствием рвала – они создавали дома особую атмосферу.

Зимой мы часто ходили на лыжах, всегда выбирая тропу с ещё нетронутым снегом. Когда, устав, возвращались к машине, папа доставал термос и всем наливал горячий чай. Спортсменами мы не стали, но привычка получать заряд бодрости от природы и любовь к ней сохранились на всю жизнь.

Поделки в стиле «эко» – предмет особой гордости

Изготовлением предметов интерьера своими руками меня заразила давняя подруга. Когда-то она сама сделала и подарила мне декоративные ёлочные игрушки из глины. Я была в полном восторге, пользуюсь ими до сих пор.

Раньше я никогда не занималась поделками – работала на руководящей должности в международной компании, до того ли было. А в последнее время с удовольствием создаю что-то для декора из природного материала.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Когда вижу в интернете, как кто-то быстро делает красивую вещь из ничего, появляется желание немедленно сотворить нечто подобное – как будто новая страница жизни перед мной открылась.

Мне нравится совершенствоваться в том же маркетинге и менеджменте, но внутренне я больше горжусь тем, что делаю вещь «эко» своими руками – без оглядки на то, что обо мне скажут или подумают.

Кто-то из знакомых иногда всё ещё улыбается, увидев мои поделки или слушая про дом из соломы. Но мои хэнд-мейд авоськи на прошлый Новый год в качестве подарка все друзья приняли с удовольствием.

В этом году я накрутила для них букеты из сухой лаванды, которую собрала летом. Такой букет прослужит дольше живого, плюс лавандовый аромат полезен, а её мелкие цветочки можно добавлять в чай или тесто. Через такие мелочи я пытаюсь передать друзьям часть своей любви к природе.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Мои дети спокойно могут прийти в магазин с авоськами

Вязаные авоськи привлекательны тем, что это модная дизайнерская вещь, имеющая практическое применение в быту. Увлечение авоськами перестроило всю нашу семью на отказ от использования пластиковых пакетов.

Мои дети (у меня три взрослых сына) спокойно могут прийти в магазин с авоськами – для мужчин я вяжу их темного цвета.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Сама люблю авоськи ярких цветов, под разную одежду – своя.

Воспринимаю их, как элемент имиджа, пытаясь через моду и стиль привлечь внимание людей к экологическим проблемам. Используешь дизайнерскую авоську – это и выглядит красиво, и след из неразлагающегося мусора будешь за собой оставлять меньше на несколько десятков или сотен пластиковых мешков.

Когда мы два года назад приходили в магазин возле дома и объясняли, что нам не нужен пластиковый пакет, на нас смотрели с удивлением.

Последнее же время продавцы удивляются, если я говорю: «Мне нужен пакет, авоську забыла». Пакет, попавший в наш дом, обязательно используем повторно – по максимуму, до тех пор, пока он ещё способен служить.

Однажды я создала для своей сестры авоську, использовав при этом лишь имеющиеся у меня остатки ниток. Хотелось показать, что даже из этого можно сделать что-то красивое и нужное.

Сестра изначально понимала мою задумку и её экологическую составляющую, поэтому она спокойно приняла подобный подарок, хотя подборка цветов ниток получилась немного странной: коричневый, зеленый, синий.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

А по неопытности я расположила эти цвета не совсем верно по отношению друг к другу с дизайнерской точки зрения.

К моему удивлению, когда я выставила фото авоськи в Instagram, оно собрало максимальное количество лайков и комментариев. Дизайнеры советовали мне, как правильно пользоваться цветовой палитрой. Люди писали, что это милейшая авоська, потому что сочетает в себе все цвета жизни…

Я даже не стала оправдываться, объяснять, что это изначально была эковещь. Для меня наградой был полученный эффект: через неправильное применение цветов моя авоська затронула людей, привлекла внимание к самой возможности её использования.

Возможно, я открою флористическую студию

Каждая поделка – маленькое открытие. Мне казалось, что большая новогодняя звезда из палок – такая сложная конструкция, а на деле я скрутила её нитками за 15 минут. И это был восторг.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Интересно дойти до всего самой, понять, как сделать, чтобы нитки потом не сползали. Получаю удовольствие от получения таких необычных для меня навыков.

Когда я впервые увидела мастер-класс по изготовлению шаров из природных материалов, тут же встала и пошла выгребать из-под кустов во дворе остатки сухих листьев.

Крутила свой первый шар и совершенно не думала о том, как его украшу. Просто положила перед собой кучу веточек, шишечек и сухофруктов и сухих ягод, а руки сами интуитивно их сложили. И все шары получились разными.

Я развесила их снаружи дома и практически ежедневно наблюдала за происходящими метаморфозами: например, как засушенный мандарин расплющивался и становился бесформенным после дождя, а затем снова высыхал и скручивался на морозе.

Ягоды шиповника и рябины, которыми я украшала шары, постепенно склевали птицы. Это просто фантастический шар: он может одновременно быть кормушкой и местом для бёрдвотчинга – повесил за окном, и любуйся себе из комнаты на прилетающих птиц. Обязательно насушу для этих целей побольше рябины.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Муж часто подшучивает над такой моей особенностью: как только я захожу в пустой магазин, следом тут же набегает толпа покупателей, будто я их туда каким-то волшебным образом притянула.

Возможно, когда-нибудь я открою свою флористическую студию с мастер-классами, чтобы притянуть побольше людей к природе – вслед за мной они начнут сами делать украшения из опавших листьев и перестанут покупать пластиковые.

Снежинки из строительных верёвок и новая жизнь медицинских банок

Лет пять назад я начала плести снежинки и дарить их друзьям. А однажды дала подруге несколько штук для Рождественского благотворительного маркета. Мои снежинки пользовались популярностью, и я поняла, что они могут быть классной экологической игрушкой.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

В этом году открыла для себя интересную вещь: для создания снежинок не обязательно покупать новые нитки. Можно использовать хлопчатобумажные верёвки, оставшиеся у нас после строительных работ, постирав их. Выглядят такие снежинки, будто искусственно состаренные.

А старые банки, которые нам в детстве ставили во время простуды, можно использовать в качестве декоративных кашпо.

Достаточно красиво завязать вокруг горлышка баночки шпагат или проволоку и подвесить в нужное место на верёвках. Теперь можно поместить внутрь всё, что подскажет фантазия: горящую свечу, веточки, те же сухие ягоды рябины.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Хобби на память о Новой Зеландии – вязание

Вязание – это хобби, которое я сама себе придумала. Раньше вязать не умела. В какой-то период жизни мы хотели эмигрировать в Новую Зеландию. Когда я читала параметры, по которым в этой стране принимают на работу, одним из обязательных условий было наличие раскрученного в Instagram хобби.

Недолго думая, наняла учителя и научилась вязать. Первым моим собственноручно связанным творением была шляпа. В Новую Зеландию мы не уехали, а умение осталось.

Очень нравится плести джутовые корзины, даже была мысль зарабатывать на этом. Но пока они у меня не очень хорошо получаются, поэтому все раздариваю. Хочу пройти профессиональное обучение, сейчас это одна из моих идей фикс.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Единственный минус – джут очень аллергенный материал, работать надо на улице, в фартуке и маске. Подумываю о том, чтобы плести корзины из плотной хлопчатобумажной верёвки, из неё тоже получается очень красиво. А для дома хочу научиться создавать ковры.

Ещё одна моя новая идея – миксованые сумки-шопперы. Сейчас много пишут о том, что делать их полностью из хлопчатобумажной ткани не очень экологично. Поэтому появилась мысль сочетать в изготовлении шоппера тканевую и вязаную части – при желании, тоже из ниток или верёвок, уже бывших в употреблении.

Из моей когда-то любимой юбки и толстой строительной нити получился прочный, тактильно приятный шоппер. Думаю, мода на них только набирает обороты, в интернете только начали появляться подобные изделия. А я буду своим примером нести экомоду в массы.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

 

Борюсь с синдромом отличницы, но люблю новое

Мне очень нравится учиться и пробовать новое. Думаю, свою роль в этом сыграли и родительские гены. Сколько себя помню, у папы всегда лежали огромные стопки бумаг с рационализаторскими предложениями. В 70-е годы он работал над танком, который ездил под водой, затем был одним из разработчиков поворотной башни, рационализировал заправку аккумуляторов для танков и т. д.

Маме нравилось вязать для меня – не потому, что нечего было носить, а чтобы применить свои таланты. Когда я была студенткой, почти каждую неделю у меня появлялась новая модная кофточка, перевязанная мамой из предыдущих её творений.

Всю жизнь борюсь с синдромом отличницы. Золотая медаль и красный диплом как будто обязывали меня постоянно чего-то добиваться. Сейчас наступил новый этап в жизни. Я спокойнее стала относиться к мнению других людей и, если и берусь что-то доказывать, то в первую очередь себе и с удовольствием.

Единодушны с мужем в том, что строительство соломенного дома и переезд в деревню – это наш адреналин и кайф. В этой жизни важно найти себя и не опустить руки. Очень жалею, что мне уже почти 55 лет – столько всего ещё хочется успеть!

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Мой муж минчанин, но я по распределению «забрала» его в Брест, и после мы оба решили остаться.

Благодарна своим детям за их участие в наших экоидеях и соломенном домостроении. Приятно, что с их стороны это не потакание родительской блажи, а заинтересованное совместное творчество.

Они с увлечением ищут вместе с отцом экологические решения на разных этапах строительства, помогают выбирать стройматериалы без вредных химических составляющих.

Например, сначала мы хотели положить на пол плитку, теперь передумали и решили сделать глиняный пол. Младший сын помогает мне делать декор для веночков из лозы. Он ходит в декоративную студию, пишет картины, ему близка тема творчества.

Сейчас у нас на стройке начался самый главный этап, которого ждали больше всего – монтаж стен. Интересно наблюдать, как буквально на глазах вырисовываются стены дома: пять минут – и готовы два метра стены. К началу весны планируем начинать делать крышу.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Весной ждём в гости всех желающих для работы с глиной и штукатурки стен. Говорят, это очень весело, почти как в фильме с Челентано: там ногами мнут виноград, а у нас можно будет помесить ногами глину.

Блиц-опрос

Вредные привычки: многословие.

Если бы я решила написать книгу, она была бы: об истории моей семьи. Это три санта-барбары, невероятная классовая смесь. Мои предки были репрессированы. Дедушка стал первым трактористом и женился на дочери помещика, чтобы её не выслали вместе с родителями…

У папы была неординарная жизнь и потрясающая способность любить. В 69 лет он впервые полетел на дельтаплане.

Любимое время года: лето.

Домашние питомцы: сейчас два кота, до этого были две собаки.

Спортивная активность: нашла себя в йоге. Очень люблю велосипед.

Хобби: сейчас вязание.

Любимо блюдо: запечённые на костре помидоры и перец.

Любимая страна: когда-то мечтала о Новой Зеландии, но получается, что любимая страна – та, в которой осталась жить, Беларусь. Сейчас я не хочу никуда уезжать.

Место силы: горы, обязательно на вершине. Это потрясающе, когда ты поднялся на гору и смотришь вниз.

Какая я жена и мама: я очень любящая мама своих детей и, возможно, наношу им этим вред. Когда-то их школьные учителя говорили: «Без толку вызывать маму Ярощуков, потому что она их слишком любит».

Как жена, надеюсь, что я – лучший друг своему супругу. Проблем за 30 лет совместной жизни у нас не возникало. Мне до сих пор приятно идти с ним за руку, обнявшись и воркуя.

Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

 
Теги: Брест
 
 
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  Героиня очередной статьи Зелёного портала из цикла люди «эко» – брестчанка Галина Ярощук. Известность пришла к Галине Ярощук после того, как её семья своими...
 
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