Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь

Источник материала: Виртуальный Брест

Героиня очередной статьи Зелёного портала из цикла люди «эко» – брестчанка Галина Ярощук.





Известность пришла к Галине Ярощук после того, как её семья своими силами начала строить соломенный экодом . Но как знать, может, вскоре женщина станет ещё и законодательницей экомоды: из-под её рук выходят красивые аксессуары и элементы декора для дома.





Теперь у нас закалённые калифорнийские черви

– Во времена моей молодости максимально экологичным поступком была уборка за собой мусора после пикника – тогда не проводилась какая-либо прямая экополитика. К сожалению, осознанные мысли на эту тему появились у меня уже во взрослом возрасте.

Лет 15 назад с подачи мужа мы начали задумываться о возможностях рационального использования отходов – он раздобыл где-то калифорнийских червей.

Это сейчас применение компостных червей стало достаточно популярным, а тогда было в диковинку. Муж обустроил во дворе яму для пищевых отходов, и мы запустили туда «жильцов».

Правда, как оказалось, их надо было содержать в отдельном контейнере, а мы поселили в природную среду… Зато теперь у нас живёт своё, закалённое поколение белорусско-калифорнийских червей. За два года они перерабатывают продукты в гумус, который мы с успехом используем на грядках.





Первое глобальное для себя экорешение мы приняли пять лет назад, когда решили построить дом из соломы и переехать из города в деревню. Это поступок, который меняет всю жизнь.

Наверное, мы устали от города.

Думаю, сыграло свою роль и то, что за последнее время появилось множество экопозитивных движений. Меня поразило, что в основном этим занимается молодёжь.

Когда несколько лет назад детям в Домачевской школе презентовали экоспорт Green Workout, им настолько понравилась идея убирать мусор нестандартным способом, что они сами подхватили это движение. Теперь вместо обычных субботников у них проходят экосоревнования.

Я поняла, насколько нетрадиционные действия привлекают людей, заставляют задуматься. Может быть, и наш соломенный дом обратит чьё-то внимание на вопросы экологичности. У нас уже появились последователи. Рада, что удалось кого-то этим заразить.





Мы собираем два пакета грибов и четыре – мусора

Сейчас практически вся жизнь моей семьи состоит из экопривычек. Мимо нас уже не пройдут интересные идеи, мы вытаскиваем их из интернета и претворяем в жизнь.

В прошлом году попробовали выращивать овощи на соломе. Может, и не получился тот урожай, который мог бы – не знали, что солому надо было использовать полежавшую хотя бы несколько месяцев.

Но все равно обрели ценный опыт создания пермакультуры, вырастили помидоры, огурцы, тыквы и маленькие арбузики. В этом году рассчитываем на больший урожай.

Даже тихая охота у нас проходит с экоуклоном – охотимся за отходами жизнедеятельности людей, которые прошли до тебя. Как оказалось, собирать мусор может быть намного интереснее, чем грибы.

Я как городской житель ищу грибы не очень умело. Зато мы с мужем соревнуемся, кто собрал больше мусора.

Получается примерно в таких пропорциях: два маленьких пакета с грибами, которых хватит разве что на супчик, и четыре больших пакета мусора – в основном это пластик, стекло, металл.

Неприятно поражает, что новый мусор в лесу появляется регулярно. Очевидно, его выбрасывают местные жители из близлежащей деревни. Мы собираем и приносим обратно, ставим мешки около своего участка.

Надеемся, что рано или поздно кто-то из деревенских обратит внимание на количество пакетов, увозимых от нас мусорной машиной, и захочет разузнать об этом подробнее…

Раньше я стеснялась за кем-то поднять мусор, валяющийся вдоль обочины, теперь – нет.





У мамы стояли трёхлитровые банки с полевыми цветами

Самые первые воспоминания из детства о природе связаны с моей семьёй. Отец был военный, мама госслужащая. Жили в военных городках, чаще в крупных городах.

Каждые выходные мы с родителями обязательно выезжали за пределы города, на природу – на берег реки или даже простого канала в поле. Невозможно забыть ощущения, когда ты лежишь на покрывале и смотришь на небо, а потом переворачиваешься на живот и рассматриваешь траву, муравьев.

Мама любила полевые цветы. Дома всегда стояли трёхлитровые банки с большими сезонными букетами. Это сейчас я предпочла бы оставить цветы расти, а тогда с удовольствием рвала – они создавали дома особую атмосферу.

Зимой мы часто ходили на лыжах, всегда выбирая тропу с ещё нетронутым снегом. Когда, устав, возвращались к машине, папа доставал термос и всем наливал горячий чай. Спортсменами мы не стали, но привычка получать заряд бодрости от природы и любовь к ней сохранились на всю жизнь.

Поделки в стиле «эко» – предмет особой гордости

Изготовлением предметов интерьера своими руками меня заразила давняя подруга. Когда-то она сама сделала и подарила мне декоративные ёлочные игрушки из глины. Я была в полном восторге, пользуюсь ими до сих пор.

Раньше я никогда не занималась поделками – работала на руководящей должности в международной компании, до того ли было. А в последнее время с удовольствием создаю что-то для декора из природного материала.





Когда вижу в интернете, как кто-то быстро делает красивую вещь из ничего, появляется желание немедленно сотворить нечто подобное – как будто новая страница жизни перед мной открылась.

Мне нравится совершенствоваться в том же маркетинге и менеджменте, но внутренне я больше горжусь тем, что делаю вещь «эко» своими руками – без оглядки на то, что обо мне скажут или подумают.

Кто-то из знакомых иногда всё ещё улыбается, увидев мои поделки или слушая про дом из соломы. Но мои хэнд-мейд авоськи на прошлый Новый год в качестве подарка все друзья приняли с удовольствием.

В этом году я накрутила для них букеты из сухой лаванды, которую собрала летом. Такой букет прослужит дольше живого, плюс лавандовый аромат полезен, а её мелкие цветочки можно добавлять в чай или тесто. Через такие мелочи я пытаюсь передать друзьям часть своей любви к природе.





Мои дети спокойно могут прийти в магазин с авоськами

Вязаные авоськи привлекательны тем, что это модная дизайнерская вещь, имеющая практическое применение в быту. Увлечение авоськами перестроило всю нашу семью на отказ от использования пластиковых пакетов.

Мои дети (у меня три взрослых сына) спокойно могут прийти в магазин с авоськами – для мужчин я вяжу их темного цвета.





Сама люблю авоськи ярких цветов, под разную одежду – своя.

Воспринимаю их, как элемент имиджа, пытаясь через моду и стиль привлечь внимание людей к экологическим проблемам. Используешь дизайнерскую авоську – это и выглядит красиво, и след из неразлагающегося мусора будешь за собой оставлять меньше на несколько десятков или сотен пластиковых мешков.

Когда мы два года назад приходили в магазин возле дома и объясняли, что нам не нужен пластиковый пакет, на нас смотрели с удивлением.

Последнее же время продавцы удивляются, если я говорю: «Мне нужен пакет, авоську забыла». Пакет, попавший в наш дом, обязательно используем повторно – по максимуму, до тех пор, пока он ещё способен служить.

Однажды я создала для своей сестры авоську, использовав при этом лишь имеющиеся у меня остатки ниток. Хотелось показать, что даже из этого можно сделать что-то красивое и нужное.

Сестра изначально понимала мою задумку и её экологическую составляющую, поэтому она спокойно приняла подобный подарок, хотя подборка цветов ниток получилась немного странной: коричневый, зеленый, синий.





А по неопытности я расположила эти цвета не совсем верно по отношению друг к другу с дизайнерской точки зрения.

К моему удивлению, когда я выставила фото авоськи в Instagram, оно собрало максимальное количество лайков и комментариев. Дизайнеры советовали мне, как правильно пользоваться цветовой палитрой. Люди писали, что это милейшая авоська, потому что сочетает в себе все цвета жизни…

Я даже не стала оправдываться, объяснять, что это изначально была эковещь. Для меня наградой был полученный эффект: через неправильное применение цветов моя авоська затронула людей, привлекла внимание к самой возможности её использования.

Возможно, я открою флористическую студию

Каждая поделка – маленькое открытие. Мне казалось, что большая новогодняя звезда из палок – такая сложная конструкция, а на деле я скрутила её нитками за 15 минут. И это был восторг.





Интересно дойти до всего самой, понять, как сделать, чтобы нитки потом не сползали. Получаю удовольствие от получения таких необычных для меня навыков.

Когда я впервые увидела мастер-класс по изготовлению шаров из природных материалов, тут же встала и пошла выгребать из-под кустов во дворе остатки сухих листьев.

Крутила свой первый шар и совершенно не думала о том, как его украшу. Просто положила перед собой кучу веточек, шишечек и сухофруктов и сухих ягод, а руки сами интуитивно их сложили. И все шары получились разными.

Я развесила их снаружи дома и практически ежедневно наблюдала за происходящими метаморфозами: например, как засушенный мандарин расплющивался и становился бесформенным после дождя, а затем снова высыхал и скручивался на морозе.

Ягоды шиповника и рябины, которыми я украшала шары, постепенно склевали птицы. Это просто фантастический шар: он может одновременно быть кормушкой и местом для бёрдвотчинга – повесил за окном, и любуйся себе из комнаты на прилетающих птиц. Обязательно насушу для этих целей побольше рябины.





Муж часто подшучивает над такой моей особенностью: как только я захожу в пустой магазин, следом тут же набегает толпа покупателей, будто я их туда каким-то волшебным образом притянула.

Возможно, когда-нибудь я открою свою флористическую студию с мастер-классами, чтобы притянуть побольше людей к природе – вслед за мной они начнут сами делать украшения из опавших листьев и перестанут покупать пластиковые.

Снежинки из строительных верёвок и новая жизнь медицинских банок

Лет пять назад я начала плести снежинки и дарить их друзьям. А однажды дала подруге несколько штук для Рождественского благотворительного маркета. Мои снежинки пользовались популярностью, и я поняла, что они могут быть классной экологической игрушкой.





В этом году открыла для себя интересную вещь: для создания снежинок не обязательно покупать новые нитки. Можно использовать хлопчатобумажные верёвки, оставшиеся у нас после строительных работ, постирав их. Выглядят такие снежинки, будто искусственно состаренные.

А старые банки, которые нам в детстве ставили во время простуды, можно использовать в качестве декоративных кашпо.

Достаточно красиво завязать вокруг горлышка баночки шпагат или проволоку и подвесить в нужное место на верёвках. Теперь можно поместить внутрь всё, что подскажет фантазия: горящую свечу, веточки, те же сухие ягоды рябины.





Хобби на память о Новой Зеландии – вязание

Вязание – это хобби, которое я сама себе придумала. Раньше вязать не умела. В какой-то период жизни мы хотели эмигрировать в Новую Зеландию. Когда я читала параметры, по которым в этой стране принимают на работу, одним из обязательных условий было наличие раскрученного в Instagram хобби.

Недолго думая, наняла учителя и научилась вязать. Первым моим собственноручно связанным творением была шляпа. В Новую Зеландию мы не уехали, а умение осталось.

Очень нравится плести джутовые корзины, даже была мысль зарабатывать на этом. Но пока они у меня не очень хорошо получаются, поэтому все раздариваю. Хочу пройти профессиональное обучение, сейчас это одна из моих идей фикс.





Единственный минус – джут очень аллергенный материал, работать надо на улице, в фартуке и маске. Подумываю о том, чтобы плести корзины из плотной хлопчатобумажной верёвки, из неё тоже получается очень красиво. А для дома хочу научиться создавать ковры.

Ещё одна моя новая идея – миксованые сумки-шопперы. Сейчас много пишут о том, что делать их полностью из хлопчатобумажной ткани не очень экологично. Поэтому появилась мысль сочетать в изготовлении шоппера тканевую и вязаную части – при желании, тоже из ниток или верёвок, уже бывших в употреблении.

Из моей когда-то любимой юбки и толстой строительной нити получился прочный, тактильно приятный шоппер. Думаю, мода на них только набирает обороты, в интернете только начали появляться подобные изделия. А я буду своим примером нести экомоду в массы.





Борюсь с синдромом отличницы, но люблю новое

Мне очень нравится учиться и пробовать новое. Думаю, свою роль в этом сыграли и родительские гены. Сколько себя помню, у папы всегда лежали огромные стопки бумаг с рационализаторскими предложениями. В 70-е годы он работал над танком, который ездил под водой, затем был одним из разработчиков поворотной башни, рационализировал заправку аккумуляторов для танков и т. д.

Маме нравилось вязать для меня – не потому, что нечего было носить, а чтобы применить свои таланты. Когда я была студенткой, почти каждую неделю у меня появлялась новая модная кофточка, перевязанная мамой из предыдущих её творений.

Всю жизнь борюсь с синдромом отличницы. Золотая медаль и красный диплом как будто обязывали меня постоянно чего-то добиваться. Сейчас наступил новый этап в жизни. Я спокойнее стала относиться к мнению других людей и, если и берусь что-то доказывать, то в первую очередь себе и с удовольствием.

Единодушны с мужем в том, что строительство соломенного дома и переезд в деревню – это наш адреналин и кайф. В этой жизни важно найти себя и не опустить руки. Очень жалею, что мне уже почти 55 лет – столько всего ещё хочется успеть!





Мой муж минчанин, но я по распределению «забрала» его в Брест, и после мы оба решили остаться.

Благодарна своим детям за их участие в наших экоидеях и соломенном домостроении. Приятно, что с их стороны это не потакание родительской блажи, а заинтересованное совместное творчество.

Они с увлечением ищут вместе с отцом экологические решения на разных этапах строительства, помогают выбирать стройматериалы без вредных химических составляющих.

Например, сначала мы хотели положить на пол плитку, теперь передумали и решили сделать глиняный пол. Младший сын помогает мне делать декор для веночков из лозы. Он ходит в декоративную студию, пишет картины, ему близка тема творчества.

Сейчас у нас на стройке начался самый главный этап, которого ждали больше всего – монтаж стен. Интересно наблюдать, как буквально на глазах вырисовываются стены дома: пять минут – и готовы два метра стены. К началу весны планируем начинать делать крышу.





Весной ждём в гости всех желающих для работы с глиной и штукатурки стен. Говорят, это очень весело, почти как в фильме с Челентано: там ногами мнут виноград, а у нас можно будет помесить ногами глину.

Блиц-опрос

Вредные привычки: многословие.

Если бы я решила написать книгу, она была бы: об истории моей семьи. Это три санта-барбары, невероятная классовая смесь. Мои предки были репрессированы. Дедушка стал первым трактористом и женился на дочери помещика, чтобы её не выслали вместе с родителями…

У папы была неординарная жизнь и потрясающая способность любить. В 69 лет он впервые полетел на дельтаплане.

Любимое время года: лето.

Домашние питомцы: сейчас два кота, до этого были две собаки.

Спортивная активность: нашла себя в йоге. Очень люблю велосипед.

Хобби: сейчас вязание.

Любимо блюдо: запечённые на костре помидоры и перец.

Любимая страна: когда-то мечтала о Новой Зеландии, но получается, что любимая страна – та, в которой осталась жить, Беларусь. Сейчас я не хочу никуда уезжать.

Место силы: горы, обязательно на вершине. Это потрясающе, когда ты поднялся на гору и смотришь вниз.

Какая я жена и мама: я очень любящая мама своих детей и, возможно, наношу им этим вред. Когда-то их школьные учителя говорили: «Без толку вызывать маму Ярощуков, потому что она их слишком любит».

Как жена, надеюсь, что я – лучший друг своему супругу. Проблем за 30 лет совместной жизни у нас не возникало. Мне до сих пор приятно идти с ним за руку, обнявшись и воркуя.



