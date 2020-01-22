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Экодом из соломы – это только начало. Как семья из Бреста делает экологичной свою жизнь
22.01.2020 17:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Героиня очередной статьи Зелёного портала из цикла люди «эко» – брестчанка Галина Ярощук.
Известность пришла к Галине Ярощук после того, как её семья своими силами начала строить
Теперь у нас закалённые калифорнийские черви
– Во времена моей молодости максимально экологичным поступком была уборка за собой мусора после пикника – тогда не проводилась какая-либо прямая экополитика. К сожалению, осознанные мысли на эту тему появились у меня уже во взрослом возрасте.
Лет 15 назад с подачи мужа мы начали задумываться о возможностях рационального использования отходов – он раздобыл где-то калифорнийских червей.
Это сейчас применение компостных червей стало достаточно популярным, а тогда было в диковинку. Муж обустроил во дворе яму для пищевых отходов, и мы запустили туда «жильцов».
Правда, как оказалось, их надо было содержать в отдельном контейнере, а мы поселили в природную среду… Зато теперь у нас живёт своё, закалённое поколение белорусско-калифорнийских червей. За два года они перерабатывают продукты в гумус, который мы с успехом используем на грядках.
Первое глобальное для себя экорешение мы приняли пять лет назад, когда решили построить
Думаю, сыграло свою роль и то, что за последнее время появилось множество экопозитивных движений. Меня поразило, что в основном этим занимается молодёжь.
Когда несколько лет назад детям в Домачевской школе презентовали экоспорт Green Workout, им настолько понравилась идея убирать мусор нестандартным способом, что они сами подхватили это движение. Теперь вместо обычных субботников у них проходят экосоревнования.
Я поняла, насколько нетрадиционные действия привлекают людей, заставляют задуматься. Может быть, и наш соломенный дом обратит чьё-то внимание на вопросы экологичности. У нас уже появились последователи. Рада, что удалось кого-то этим заразить.
Мы собираем два пакета грибов и четыре – мусора
Сейчас практически вся жизнь моей семьи состоит из экопривычек. Мимо нас уже не пройдут интересные идеи, мы вытаскиваем их из интернета и претворяем в жизнь.
В прошлом году попробовали выращивать овощи на соломе. Может, и не получился тот урожай, который мог бы – не знали, что солому надо было использовать полежавшую хотя бы несколько месяцев.
Но все равно обрели ценный опыт создания пермакультуры, вырастили помидоры, огурцы, тыквы и маленькие арбузики. В этом году рассчитываем на больший урожай.
Даже тихая охота у нас проходит с экоуклоном – охотимся за отходами жизнедеятельности людей, которые прошли до тебя. Как оказалось, собирать мусор может быть намного интереснее, чем грибы.
Я как городской житель ищу грибы не очень умело. Зато мы с мужем соревнуемся, кто собрал больше мусора.
Получается примерно в таких пропорциях: два маленьких пакета с грибами, которых хватит разве что на супчик, и четыре больших пакета мусора – в основном это пластик, стекло, металл.
Неприятно поражает, что новый мусор в лесу появляется регулярно. Очевидно, его выбрасывают местные жители из близлежащей деревни. Мы собираем и приносим обратно, ставим мешки около своего участка.
Раньше я стеснялась за кем-то поднять мусор, валяющийся вдоль обочины, теперь – нет.
У мамы стояли трёхлитровые банки с полевыми цветами
Самые первые воспоминания из детства о природе связаны с моей семьёй. Отец был военный, мама госслужащая. Жили в военных городках, чаще в крупных городах.
Каждые выходные мы с родителями обязательно выезжали за пределы города, на природу – на берег реки или даже простого канала в поле. Невозможно забыть ощущения, когда ты лежишь на покрывале и смотришь на небо, а потом переворачиваешься на живот и рассматриваешь траву, муравьев.
Зимой мы часто ходили на лыжах, всегда выбирая тропу с ещё нетронутым снегом. Когда, устав, возвращались к машине, папа доставал термос и всем наливал горячий чай. Спортсменами мы не стали, но привычка получать заряд бодрости от природы и любовь к ней сохранились на всю жизнь.
Поделки в стиле «эко» – предмет особой гордости
Изготовлением предметов интерьера своими руками меня заразила давняя подруга. Когда-то она сама сделала и подарила мне декоративные ёлочные игрушки из глины. Я была в полном восторге, пользуюсь ими до сих пор.
Раньше я никогда не занималась поделками – работала на руководящей должности в международной компании, до того ли было. А в последнее время с удовольствием создаю что-то для декора из природного материала.
Когда вижу в интернете, как кто-то быстро делает красивую вещь из ничего, появляется желание немедленно сотворить нечто подобное – как будто новая страница жизни перед мной открылась.
Мне нравится совершенствоваться в том же маркетинге и менеджменте, но внутренне я больше горжусь тем, что делаю вещь «эко» своими руками – без оглядки на то, что обо мне скажут или подумают.
Кто-то из знакомых иногда всё ещё улыбается, увидев мои поделки или слушая про дом из соломы. Но мои хэнд-мейд авоськи на прошлый Новый год в качестве подарка все друзья приняли с удовольствием.
В этом году я накрутила для них букеты из сухой лаванды, которую собрала летом. Такой букет прослужит дольше живого, плюс лавандовый аромат полезен, а её мелкие цветочки можно добавлять в чай или тесто. Через такие мелочи я пытаюсь передать друзьям часть своей любви к природе.
Мои дети спокойно могут прийти в магазин с авоськами
Вязаные авоськи привлекательны тем, что это модная дизайнерская вещь, имеющая практическое применение в быту. Увлечение авоськами перестроило всю нашу семью на отказ от использования пластиковых пакетов.
Мои дети (у меня три взрослых сына) спокойно могут прийти в магазин с авоськами – для мужчин я вяжу их темного цвета.
Сама люблю авоськи ярких цветов, под разную одежду – своя.
Воспринимаю их, как элемент имиджа, пытаясь через моду и стиль привлечь внимание людей к экологическим проблемам. Используешь дизайнерскую авоську – это и выглядит красиво, и след из неразлагающегося мусора будешь за собой оставлять меньше на несколько десятков или сотен пластиковых мешков.
Когда мы два года назад приходили в магазин возле дома и объясняли, что нам не нужен пластиковый пакет, на нас смотрели с удивлением.
Последнее же время продавцы удивляются, если я говорю: «Мне нужен пакет, авоську забыла». Пакет, попавший в наш дом, обязательно используем повторно – по максимуму, до тех пор, пока он ещё способен служить.
Сестра изначально понимала мою задумку и её экологическую составляющую, поэтому она спокойно приняла подобный подарок, хотя подборка цветов ниток получилась немного странной: коричневый, зеленый, синий.
А по неопытности я расположила эти цвета не совсем верно по отношению друг к другу с дизайнерской точки зрения.
К моему удивлению, когда я выставила фото авоськи в Instagram, оно собрало максимальное количество лайков и комментариев. Дизайнеры советовали мне, как правильно пользоваться цветовой палитрой. Люди писали, что это милейшая авоська, потому что сочетает в себе все цвета жизни…
Я даже не стала оправдываться, объяснять, что это изначально была эковещь. Для меня наградой был полученный эффект: через неправильное применение цветов моя авоська затронула людей, привлекла внимание к самой возможности её использования.
Возможно, я открою флористическую студию
Каждая поделка – маленькое открытие. Мне казалось, что большая новогодняя звезда из палок – такая сложная конструкция, а на деле я скрутила её нитками за 15 минут. И это был восторг.
Интересно дойти до всего самой, понять, как сделать, чтобы нитки потом не сползали. Получаю удовольствие от получения таких необычных для меня навыков.
Крутила свой первый шар и совершенно не думала о том, как его украшу. Просто положила перед собой кучу веточек, шишечек и сухофруктов и сухих ягод, а руки сами интуитивно их сложили. И все шары получились разными.
Я развесила их снаружи дома и практически ежедневно наблюдала за происходящими метаморфозами: например, как засушенный мандарин расплющивался и становился бесформенным после дождя, а затем снова высыхал и скручивался на морозе.
Ягоды шиповника и рябины, которыми я украшала шары, постепенно склевали птицы. Это просто фантастический шар: он может одновременно быть кормушкой и местом для бёрдвотчинга – повесил за окном, и любуйся себе из комнаты на прилетающих птиц. Обязательно насушу для этих целей побольше рябины.
Муж часто подшучивает над такой моей особенностью: как только я захожу в пустой магазин, следом тут же набегает толпа покупателей, будто я их туда каким-то волшебным образом притянула.
Возможно, когда-нибудь я открою свою флористическую студию с мастер-классами, чтобы притянуть побольше людей к природе – вслед за мной они начнут сами делать украшения из опавших листьев и перестанут покупать пластиковые.
Снежинки из строительных верёвок и новая жизнь медицинских банок
Лет пять назад я начала плести снежинки и дарить их друзьям. А однажды дала подруге несколько штук для Рождественского благотворительного маркета. Мои снежинки пользовались популярностью, и я поняла, что они могут быть классной экологической игрушкой.
В этом году открыла для себя интересную вещь: для создания снежинок не обязательно покупать новые нитки. Можно использовать хлопчатобумажные верёвки, оставшиеся у нас после строительных работ, постирав их. Выглядят такие снежинки, будто искусственно состаренные.
Достаточно красиво завязать вокруг горлышка баночки шпагат или проволоку и подвесить в нужное место на верёвках. Теперь можно поместить внутрь всё, что подскажет фантазия: горящую свечу, веточки, те же сухие ягоды рябины.
Хобби на память о Новой Зеландии – вязание
Вязание – это хобби, которое я сама себе придумала. Раньше вязать не умела. В какой-то период жизни мы хотели эмигрировать в Новую Зеландию. Когда я читала параметры, по которым в этой стране принимают на работу, одним из обязательных условий было наличие раскрученного в Instagram хобби.
Недолго думая, наняла учителя и научилась вязать. Первым моим собственноручно связанным творением была шляпа. В Новую Зеландию мы не уехали, а умение осталось.
Очень нравится плести джутовые корзины, даже была мысль зарабатывать на этом. Но пока они у меня не очень хорошо получаются, поэтому все раздариваю. Хочу пройти профессиональное обучение, сейчас это одна из моих идей фикс.
Единственный минус – джут очень аллергенный материал, работать надо на улице, в фартуке и маске. Подумываю о том, чтобы плести корзины из плотной хлопчатобумажной верёвки, из неё тоже получается очень красиво. А для дома хочу научиться создавать ковры.
Ещё одна моя новая идея – миксованые сумки-шопперы. Сейчас много пишут о том, что делать их полностью из хлопчатобумажной ткани не очень экологично. Поэтому появилась мысль сочетать в изготовлении шоппера тканевую и вязаную части – при желании, тоже из ниток или верёвок, уже бывших в употреблении.
Из моей когда-то любимой юбки и толстой строительной нити получился прочный, тактильно приятный шоппер. Думаю, мода на них только набирает обороты, в интернете только начали появляться подобные изделия. А я буду своим примером нести экомоду в массы.
Борюсь с синдромом отличницы, но люблю новое
Мне очень нравится учиться и пробовать новое. Думаю, свою роль в этом сыграли и родительские гены. Сколько себя помню, у папы всегда лежали огромные стопки бумаг с рационализаторскими предложениями. В 70-е годы он работал над танком, который ездил под водой, затем был одним из разработчиков поворотной башни, рационализировал заправку аккумуляторов для танков и т. д.
Маме нравилось вязать для меня – не потому, что нечего было носить, а чтобы применить свои таланты. Когда я была студенткой, почти каждую неделю у меня появлялась новая модная кофточка, перевязанная мамой из предыдущих её творений.
Всю жизнь борюсь с синдромом отличницы. Золотая медаль и красный диплом как будто обязывали меня постоянно чего-то добиваться. Сейчас наступил новый этап в жизни. Я спокойнее стала относиться к мнению других людей и, если и берусь что-то доказывать, то в первую очередь себе и с удовольствием.
Единодушны с мужем в том, что строительство соломенного дома и переезд в деревню – это наш адреналин и кайф. В этой жизни важно найти себя и не опустить руки. Очень жалею, что мне уже почти 55 лет – столько всего ещё хочется успеть!
Мой муж минчанин, но я по распределению «забрала» его в Брест, и после мы оба решили остаться.
Благодарна своим детям за их участие в наших экоидеях и соломенном домостроении. Приятно, что с их стороны это не потакание родительской блажи, а заинтересованное совместное творчество.
Они с увлечением ищут вместе с отцом экологические решения на разных этапах строительства, помогают выбирать стройматериалы без вредных химических составляющих.
Например, сначала мы хотели положить на пол плитку, теперь передумали и решили сделать глиняный пол. Младший сын помогает мне делать декор для веночков из лозы. Он ходит в декоративную студию, пишет картины, ему близка тема творчества.
Сейчас у нас на стройке начался самый главный этап, которого ждали больше всего – монтаж стен. Интересно наблюдать, как буквально на глазах вырисовываются стены дома: пять минут – и готовы два метра стены. К началу весны планируем начинать делать крышу.
Весной ждём в гости всех желающих для работы с глиной и штукатурки стен. Говорят, это очень весело, почти как в фильме с Челентано: там ногами мнут виноград, а у нас можно будет помесить ногами глину.
Блиц-опрос
Вредные привычки: многословие.
Если бы я решила написать книгу, она была бы: об истории моей семьи. Это три санта-барбары, невероятная классовая смесь. Мои предки были репрессированы. Дедушка стал первым трактористом и женился на дочери помещика, чтобы её не выслали вместе с родителями…
У папы была неординарная жизнь и потрясающая способность любить. В 69 лет он впервые полетел на дельтаплане.
Любимое время года: лето.
Домашние питомцы: сейчас два кота, до этого были две собаки.
Спортивная активность: нашла себя в йоге. Очень люблю велосипед.
Хобби: сейчас вязание.
Любимо блюдо: запечённые на костре помидоры и перец.
Любимая страна: когда-то мечтала о Новой Зеландии, но получается, что любимая страна – та, в которой осталась жить, Беларусь. Сейчас я не хочу никуда уезжать.
Место силы: горы, обязательно на вершине. Это потрясающе, когда ты поднялся на гору и смотришь вниз.
Какая я жена и мама: я очень любящая мама своих детей и, возможно, наношу им этим вред. Когда-то их школьные учителя говорили: «Без толку вызывать маму Ярощуков, потому что она их слишком любит».
Как жена, надеюсь, что я – лучший друг своему супругу. Проблем за 30 лет совместной жизни у нас не возникало. Мне до сих пор приятно идти с ним за руку, обнявшись и воркуя.
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Героиня очередной статьи Зелёного портала из цикла люди «эко» – брестчанка Галина Ярощук. Известность пришла к Галине Ярощук после того, как её семья своими...
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