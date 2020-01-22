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Грипп и ОРИ: ситуация в республике

22.01.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Острые респираторные вирусные инфекции (далее - ОРИ), в том числе грипп, остаются одной из актуальных медицинских и социально-экономических проблем во всем мире.

Справочно: Острые респираторные инфекции (ОРИ) – группа заболеваний, которые вызываются множеством возбудителей (вирусы гриппа, парагриппа, респираторно-синтициальный вирус, аденовирус, метапневмовирус и т.д.) и характеризуются острым поражением дыхательной системы человека.

Наиболее восприимчивы к ОРИ и гриппу дети до 1 года, лица старше 65 лет, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, с иммунодефицитными состояниями, с сахарным диабетом и другой тяжелой сопутствующей патологией.

Источником инфекции является человек, больной клинически выраженной или стертой формой. Передача инфекции происходит воздушно-капельным путем и через загрязненные руки или предметы, на которых находятся респираторные вирусы

В настоящее время в Дзержинском районе регистрируется сезонная заболеваемость острыми респираторными инфекциями и характеризуется низкой интенсивностью. Среди заболевших преобладает детское население (до 14 лет) – 46%.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения в странах Северного полушария регистрируется нарастание активности вирусов гриппа, в том числе в странах Европейского региона. Доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составляет 21,2%, где, главным образом, преобладают вирусы гриппа типа А.

В настоящее время в Республике Беларусь отмечается низкий уровень заболеваемости ОРИ и гриппом. Результаты лабораторных исследований позволяют говорить о том, что случаи респираторных заболеваний ассоциированы с циркуляцией негриппозных респираторных вирусов (вирусов парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов), а также возбудителей бактериальной этиологии, что ожидаемо для текущего периода заболеваемости ОРИ и гриппом.

С целью обеспечения эпидемиологического благополучия населения в период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (далее – ОРИ), в Республике Беларусь в 2019 году привито против гриппа более 3,8 млн.человек, из них на территории Дзержинского района привито 27452 человека, что составляет 40,6 % от общей численности населения района.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения, однако многое зависит от отношения человека к собственному здоровью и окружающим его людям.

Выполнение элементарных профилактических мер позволит каждому сохранить свое здоровье.

 
 
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Острые респираторные вирусные инфекции (далее - ОРИ), в том числе грипп, остаются одной из актуальных медицинских и социально-экономических...
 
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